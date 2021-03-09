曼克頓山天際獨立屋連泳池傳1.4億沽出　貴絕荔枝角｜單位直撃

撰文： 蔡偉南 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-09 18:25

正當長沙灣新盤維港滙 I 醞釀開售之際，同位於西南九龍的荔枝角曼克頓山錄得大額成交，屋苑一伙「天際獨立屋」，連同三個車位，市傳透過「賣殼」形式以1.4億元沽出，成交呎價逾3.66萬元，若成交價屬實，將創區內歷史新高。

消息透露，上述「天際獨立屋」位於2座頂層，複式設計，實用面積3,819平方呎，屬四套房間隔，連1,891平方呎平台及610平方呎天台，附設私人泳池等。據悉，原業主於2007年以約8,624萬元一手購入上址，若是次成交屬實，帳面獲利5,376萬元，升值約62%。

【曼克頓山天際獨立屋直擊】

業主為商人 早年200萬裝修

上述天際獨立屋全屋苑只有兩間，參考代理提供的相片可見，單位可望開揚維港及昂船洲大橋景致，平台設有私人泳池，天台亦設有按摩池。據代理透露，上址原業主為一名商人，原叫價2億元放售，至去年中減價至1.5億元，早年裝修費逾200萬元。

事實上，曼克頓山本月初已先錄得一宗近億元成交，為2座極高層A室，面積3,071平方呎，以9,100萬元成交，呎價約29,632元，創屋苑分層單位成交價新高，若果是次成交屬實，屋苑紀錄不足一周被打破，且貼近九龍站一帶的水平。