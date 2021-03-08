日出康城LP6天池屋6700萬沽　創日出康城新高

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-08 20:16

由南豐集團及港鐵（0066）合作的日出康城LP6，新錄一宗頂層特色戶成交，單位為1座68樓A室，面積2,571平方呎，連1,716平方呎天台、119平方呎露台及私人泳池，今日（8日）以6,700萬元售出，呎價約26,060元，料成交價創日出康城的新高。

至於區內對上一宗新高的成交為2019年10月，LP6的2座68樓A室，面積2,739平方呎，以6,519萬元成交，呎價約2.38萬元。

帝御．嵐天加推72伙 本周五賣112伙

另外，香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門帝御．嵐天，今日加推7號價單，涉72伙，並於本周五（12日）推售112伙。

加推的72伙，房型包括18伙開放式戶、40伙一房戶及14伙兩房戶，面積由184至388平方呎，價單平均實用呎價17,527元。

愛海頌本周五賣27伙

長實（1113）長沙灣愛海頌於今日上載最新銷售安排，同於本周五銷售27伙，發展商表示，以先到先得形式發售。最平一伙為5座30樓E室，面積507平方呎，兩房間隔，折實售價920.1萬元，呎價18,148元。

此外，新地（0016）旗下何文田天鑄亦將於本周五以招標形式推售一伙複式戶，截標日期為6月30日，涉及單位為8座30及31樓A室，面積2,170平方呎，連514方呎天台，屬三房間隔。