屯門龍床盤菁雋128呎開放式戶235萬沽出　不足三年帳賺近30%

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-10 17:23

屯門「龍床盤」菁雋面積最細的一款128平方呎單位，錄得首宗二手成交。單位為低層31室，實用面積128平方呎，屬開放式間隔，獲投資客以235萬元「零議價」承接，呎價約18,360元，料單位將作收租用途。

美聯物業分行區域聯席董事梁浩文表示，由於上址持貨不足三年，故需支付10%的額外印花稅（SSD），即涉約23.5萬元，由新買家承擔，故連同辣稅，是次買家入市成本為258.5萬元。

原業主於2019年7月以約183.4萬元購入上址，現轉手帳面獲利約51.6萬元或28%。梁浩文續指，現時菁雋平均呎租逾45元，以是次單位成交價的235萬元為例，租金回報近3厘。

169呎開放式戶288萬沽

據市場消息指，菁雋另一宗成交為低層26室，面積169平方呎，同屬開放式間隔，最新以288萬元沽，呎價17,041元。據了解，買家打算買入單位作自住。

原業主於2019年7月以264.1萬元入市，單位同樣持貨不足三年，故涉及樓價10%的額外印花稅（SSD），即約28.8萬元，由買家支付，而原業主帳面微賺23.9萬或9%。

據了解，菁雋現時有大約20個二手放盤，佔全盤單位總數356伙約5%，大多涉SSD稅項，其中項目的業主之一、「十優港姐」麥明詩，目前仍持有一伙中低層單位，據知正連租約放售中。