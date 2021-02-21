DONKI擬全面攻港　3年增設18間分店　日本以外亞洲區最多

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-21 13:03

近年大受港人歡迎的「驚安之殿堂」（DON DON DONKI），目前在港有6間分店，據日本總公司最新業務發展計劃，2024年6月前將在港再多開18間分店，意味屆時將有24間分店，可說是區區都有DONKI外，更有機會成為繼日本後，亞洲最多DONKI分店的城市。

全港分店增至24間

據文件顯示，集團目標於2024年6月前，全球分店數目增至126間，營售額增至3,000億日元，海外業務毛利率較國內高10％。其中亞洲區將增至76間分店；香港增至24間；新加坡增至23間；台灣增至6間；同時會開拓澳門及馬來西亞業務，分別開2及11間分店。

至於美洲，DONKI在美國新設10間分店，料增至19間；日本人出遊熱門地夏威夷，就由28間增至31間分店。

傳屯門開設分店

本港第一間DONKI在2019年7月開幕，位於尖沙嘴美麗華廣場，其後在荃灣海之戀商場再開分店，並陸續在銅鑼灣、中環、將軍澳、山頂及小西灣開店；最新傳出會於屯門市廣場開分店。

該文件亦有公布個別店舖的銷售成續，其中DONKI將軍澳Monterey Place分店，去年12月的營業額為5.9181億日圓，折合約4,349萬港元，而單是售賣吞拿魚一類貨品，營業額就達2,634萬日圓，即近200萬港元，相關分店於去年11月開業。