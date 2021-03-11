亞洲樓王｜長實21 BORRETT ROAD再標售天池屋　本月26日截標

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-11 20:31

上月創下亞洲分層戶呎價新高紀錄的長實集團（1113）旗下波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD第1期，今日（11日）上載新一張銷售安排，將於本月15日至26日，以招標形式推出23樓6室「天池屋」。

上述23樓6室屬頂層單位，實用面積2,995平方呎，屬五房間隔，設有前庭536平方呎、天台2,069平方呎並設有私人泳池。

↓21 BORRETT ROAD第1期23樓6室平面圖↓

同層1室上月逾4.59億沽 呎價13.6萬創亞洲分層新高

該樓盤上月錄得首宗成交，即創下亞洲分層戶的呎價新高紀錄。該單位為第1期23樓1室「天池屋」，連3個車位，於2月22日以逾4.59億元售出，單位實用面積3,378平方呎，成交呎價高達13.6萬元。該單位買家為尹曦（YIN XI）其英文名字為國語拼音，料為內地客。

↓21 BORRETT ROAD第1期23樓1室亞洲分層樓王平面圖↓

長實九年前投得地皮 每呎樓面地價2.6萬

21 BORRETT ROAD第一期設3幢大樓，提供115伙，實用面積由2,075至3,378平方呎，間隔主打四房及五房。項目所在地皮由長實於2011年以約116.5億元投得，每呎樓面地價26,763元。

參考現時全港個人入息中位數為17,000元，以此推算，即打工仔一年收入大約20.4萬元，僅足夠購入21 BORRETT ROAD天池屋略多於一呎樓面。