亞洲樓王買家曝光　內地客自製首置名購波老道豪宅　慳稅4800萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-04 14:18

長實集團（1113）旗下波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD第1期，上月錄得首宗一手成交，成交呎價高達13.6萬元，創下亞洲分層戶的呎價新高紀錄。該單位的買家身份曝光，據土地註冊處資料，新買家為尹曦（YIN XI），其英文名字為國語拼音，料為內地客。

涉及稅項1952萬 佔樓價4.25%

資料顯示，上述天價豪宅為21 BORRETT ROAD第1期23樓1室「天池屋」，連3個車位，於2月22日以逾4.59億元售出，新買家為尹曦（YIN XI），並支付逾1,952.48萬元作為稅款，相等於樓價的4.25%，意味尹曦是以首置客名義入市。

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上述單位實用面積3,378平方呎，屬五房間隔，連2,131平方呎天台、717平方呎前庭及88平方呎梯屋，同時設有私人泳池，是項目面積最大的「樓王」。以成交價計算，單位呎價高達13.6萬元，創下亞洲分層戶的呎價新高紀錄。

自製首置名義 慳稅逾4800萬

此外，翻查資料，尹曦於2016年以2,981.7萬元購入西半山殷然一個中層A室兩房戶。不過於今年2月22日、即與入市「樓王」的同一日，以2,960萬元把單位沽出。上述轉手雖然屬蝕讓個案，但預計只是作為「甩名」用途，以重新取得首置名義，單計「甩名」所涉及的稅款僅為125.8萬元。

假若尹曦以非首置客名義入市21 BORRETT ROAD第1期「樓王」，需要支付逾6,891.12萬元。即是甩名後以首置名義入市，成功慳稅逾4,800萬元。

↓亞洲分層樓王平面圖↓

長實九年前投得地皮 每呎樓面地價2.6萬

21 BORRETT ROAD第一期設3幢大樓，提供115伙，實用面積由2,075至3,378平方呎，間隔主打四房及五房。項目所在地皮由長實於2011年以約116.5億元投得，每呎樓面地價26,763元。

參考現時全港個人入息中位數為17,000元，以此推算，即打工仔一年收入大約20.4萬元，僅足夠購入21 BORRETT ROAD天池屋一呎樓面。