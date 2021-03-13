西南九龍維港滙 I 已沽200伙　佔可售單位近9成｜持續更新

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-13 15:30

由會德豐地產及信置（0083）牽頭發展的西南九龍維港滙 I ，於今日進行首輪銷售227伙，另有5伙四房戶，將以招標形式推售。今日將分為A、B組兩組，A組為大手客時段，而B組可揀選不多於兩伙。項目累收2,351票，超購逾9倍。

【15:15】暫沽200伙

在下午3時15分，發展商表示，項目今日共售出200伙，佔可售單位88%，套現逾23.5億元。

不少買家均來自九龍站及港島區。另外，A組錄多組大手買家，其中有7組買家購入2伙單位。

【12:00】暫沽近半單位

截止中午12時許，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目暫沽近110伙，佔近一半單位，他有信心今日可接近沽清所有單位。如整批單位沽清，以折實計，他預料可套現約25億元。

【11:30】大手客買家已完成揀樓

截止下午11時半左右，發展商表示，三房大單位已沽清，為2座C室及3A座A室，面積分別784及835平方呎。

A組大手客買家已完成揀樓，其中一組南區買家購入3伙三房單位，涉資逾6,767萬元購入3伙，為2伙2座C室及1伙3A座A室。

【11:00】消息指暫沽36伙

市場消息指，截至今日上午11時，項目暫沽36伙，佔可供銷售單位的16%。

陳永傑表示，該行剛錄一組港島投資者，斥資約6,768萬元購入3伙三房戶。

【10:49】B組客已陸續到場排隊待揀樓

【10:30】兩大代理均有大手客擬斥數千萬入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行今日A組大手客出席率達7至8成，而A組入場費達2,000萬元。該行錄約3組客戶欲斥資近5,000萬元購入2伙三房戶。

他又指，由於項目位處九龍市區，租賃市場有保證，料租金回報可達2.5厘，因此今日投資者比例佔4成。

此外，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客戶出席率約8成，更有2組大手買家擬「一客2食」，最多涉資額料近4,300萬元。

而該行出席率約8成，當中用家佔比約7成；另約3成為投資客。至於客源分布方面，當中九龍區佔比約6成，另新界區及港島區客戶，亦佔約4成，可謂「世界盤」。

【09:45】B組買家陸續到達售樓處排隊等樓。

信和置業副主席黃永光今日亦有現身售樓處，他表示項目收票理想，相信市場反應熱烈。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，將視乎今日銷情，有機會日內加推單位，料有約5%至10%提價空間，屆時會推出更多兩房及三房戶。

至於今日已招標形式發售的5伙四房戶，預料最快日內公布招標結果。

信和置業副主席黃永光（左五）今日亦有現身售樓處。（資料圖片）

【09:00】近百名大手客買家在場等侯

上午9時為大手客時段，從現場所見，已有逾百名準買家現身位於奧海城2期售樓處，填寫健康申報表及等候揀樓。

今日推售的227伙，戶型由開放式至三房戶，面積由277至835平方呎，折實售價由635.44萬至2,396.64萬元，折實呎價由21,989元至28,702元。

↓示範單位圖輯↓