撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-14 11:56

由會德豐地產及信置（0083）牽頭發展的西南九龍維港滙 I ，今日（13日）首輪銷售227伙，吸引不少買家到場排隊揀樓。

有買家因在股市有所獲利，打算買入「磚頭」。曾為報章寫專欄的資深投資者黃敬凱（筆名﹕摸魚）（Terence Wong），為全職股票炒家，今日到場揀樓。他表示今次打算買入一伙一房單位，預算約800多萬元，並擬支付七成首期。

他透露，早年已買入鄰區南昌站匯璽一個單位。加上早前股市大升，故沽貨套取部分資金，又形容自己「錢賺太多」，故決定入市，分散風險。他認為維港滙 I 首輪銷售的開價不算太進取，

他續指，曾於去年入票抽另一大圍新盤，最終抽中第三輪，但因該盤「層層疊咁樣加價」，故最後沒有購入單位。

黃敬凱打算以約800多萬元買入一伙一房單位。（黃皓琳攝）

半退休人士斥2000萬購三房戶

另有半退休買家入市換樓。Eddie指欲改變居住環境，斥資逾2,000萬元購入一個三房單位自住。原居住在南區的Eddie為半退休人士，此前亦曾比較過其他新盤。

他一直都有投資股票，亦有所斬獲，而是次入市則靠積蓄。他又指，股市、樓市均沒有可能最準確的時候入市，有見維港滙 I 價錢合理及有海景，便決定入市。

Eddie為半退休人士，擬斥資逾2,000萬元購入維港滙 I 的三房戶。（黃皓琳攝）

九倉前員工斥逾千萬購兩房 予子女結婚之用

此外，有九倉（0004）前員工王先生昨到現場揀樓，並斥資逾千萬元購買一伙高層兩房戶，他形容是次售價是「成本價」。對於單位用作自住或投資之用，他表示未有計劃，不過有機會預留予子女作為結婚之用。

九倉前員工（左一）斥千萬元入市，或留予子女結婚用。（黃皓琳攝）

↓維港滙 I 示範單位圖輯↓