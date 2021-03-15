滙豐停用王潘律師行　地產代理建議轉用其他律師跟進按揭

撰文： 蔡偉南 胡學能 最後更新日期： 2021-03-15 21:02

日前有報道，指「村屋大王」之稱的王潘律師行創辦人王光榮，及其次子王德信，因一個位於元朗的小型屋宇（丁屋）地產發展項目懷疑涉及貪污詐騙，被廉政公署（ICAC）拘捕。有市場消息透露，大部分銀行由即日起已暫停接受王潘律師行，而個別大型代理行向前線職員發出新指引，建議前線員工暫停轉介該律師行。

滙豐：王潘律師行不再是認可律師行

滙豐（0005）發言人表示，經最近重新檢視後，王潘律師行已不再是該銀行認可的其中一家律師行，能夠代表處理客戶的樓宇交易。該銀行將與客戶緊密聯繫以協助完成相關交易，如承造按揭的客戶如有疑問，則可與該公司聯絡。

滙豐表示，經最近重新檢視後，王潘律師行已不再是該銀行認可的其中一家律師行。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

美聯指向客戶提供多間律師樓名單 利嘉閣：暫未停止轉介

而美聯回覆表示，該公司重視客戶需要，如客戶擬另聘律師，會提供其他律師行的聯絡資料。目前已提供多間律師樓名單，供客戶選用。

據市場消息透露，利嘉閣已向前線員工發出的新指示，表示大部分銀行已暫停接受「王潘律師行」，因此建議轉用另一間律師樓繼續處理按揭事宜。不過利嘉閣地產總裁廖偉強表示，暫時未停止轉介王潘律師行。

中原指不會終止與王潘律師行合作關係

此外，中原亦就上述事件表示，近日該公司不時收到客戶及同事查詢，有關介紹王潘律師行跟進買賣事宜，但由於事件仍在調查中，公司不會就此作出任何評論，亦不會因而終止與王潘律師行的合作關係。