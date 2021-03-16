公司客5.5億購山頂道洋房　單計辣稅涉1.65億　夠買30間嘉湖兩房

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-16 12:59

九倉（0004）旗下山頂道項目77/79 PEAK ROAD，上月連環沽出兩間超級洋房，其中成交價逾5.514億元的77D號洋房，買家為一間海外註冊公司，估計是次入市需要支付高達樓價三成的「辣招稅」，即涉及逾1.654億元。以目前藍籌屋苑之一天水圍嘉湖山莊一個兩房單位樓價約550萬元計，上述巨額稅款已足購買入30間。

據土地註冊處資料，上述山頂道項目77/79 PEAK ROAD的77D號洋房，上月25日簽約以逾5.514億元易手，新買家為AMPLE FLAIR GROUP LIMITED。該公司並非本地註冊公司。

九倉（0004）旗下山頂道項目77/79 PEAK ROAD，單月連環沽出兩間超級洋房。

洋房面積逾6200呎 呎價8.8萬

由於新買家以公司名義入市，估計是次購買豪宅，需要支付高達樓價三成的稅款，包括15%的從價印花稅及樓價15%的買家印花稅，即涉及稅款合共逾1.654億元。

上述77D號洋房實用面積6,266平方呎，成交呎價高達87,934元，該洋房買家選用45天即供付款辦法，並已經支付10%訂金。

騰訊前高層5.98億首置名義入市

事實上，同屋苑以5.98億元沽出的77A號洋房，其買家身份近日亦已經曝光，為李海翔（LI HAIXIANG），據了解，李氏曾任職騰訊（0700）高級管理層，惟在2012年離職。洋房實用面積為7,388平方呎，成交呎價高達80,942元。

李海翔是以個人身份入市，故購買77A號洋房時，支付2,541.5萬元作為稅款，相等於樓價的4.25%，意味李氏已持有香港身份證並以首置客名義入市。