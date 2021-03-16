會德豐首季賣樓套現112億　山頂洋房再沽兩伙　呎價首破9萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-16 16:59

九倉（0004）旗下山頂道項目77/79 PEAK ROAD，今日（16日）連沽兩幢洋房，涉及為77B號及77E號洋房，面積分別為6,676及7,527平方呎，分別以約6.01億元及6.77億元成交，呎價約90,006元及90,000元。除呎價首破9萬元外，77E號洋房的成交價更創項目新高。

單月沽5幢大碼洋房 套現近30億

連同上述兩成交，77/79 PEAK ROAD於一個月内已累售出5幢洋房，總成交額接近30億元。整個項目設有8座洋房，扣除發展商保留兩幢作收租，目前僅餘77C號洋房尚未售出，實用面積6,257平方呎。

KOKO HILLS第2期下季登場

此外，會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團將於今年次季推出茶果嶺KOKO HILLS第2期，合共82伙，樓書及示範單位正在準備中。至於啟德沐泰街10號項目，則有機會於今年下半年推出。

會德豐今年首季合共售出717伙，銷售金額達112億元。其中，旗下啟德MONACO自今年1月中開售至今，已累沽344伙，套現41.1億元；MONACO第2期GRANDE MONACO則由上月底開售，至今累沽123伙，套現17.8億元。兩期項目的平均成交價約1,250萬元，平均呎價約2.5萬元。