租值2021｜上水龍豐藥房租值跌15%　卓悅西洋菜南街4分店縮剩一間

撰文： 許世豪 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-22 14:38

新冠肺炎疫情出現之前，上水及旺角區的藥房及化妝品店成行成市，吸引內地自由行「掃貨」，拖著一篋篋日用品、化妝品及成藥等「戰利品」回內地。不過近一年兩地「封關」，一來一回需隔離至少28日，令旅客、「水貨客」絕跡。面對生意大減，《香港01》翻查上水及旺角部分街舖的最新租值，發現上水舖租租值有逾一成跌幅；旺角跌幅更達兩成至四成半。

上水龍琛路、新康街、符興街一帶，有不少藥房及化妝品店，其中龍豐藥房是當區的「旗艦」藥房。據龍豐集團網頁顯示，單是上水區已有五間分店。

龍豐藥房由有「藥房大王」之稱的謝少海創辦，在自由行的帶動下，早年積極擴充版圖，惟未知是否受疫情影響，需要資金周轉，謝少海於2006年購入的上水新康街自用舖位，去年11月卻以低市價三成、即約6,738萬元沽出。

據差餉物業估價署最新的資料顯示，該舖最新租值為241萬元，按年大跌一成半。記者上周四（18日）曾到上址，舖位仍由龍豐藥房使用。

謝少海去年初沽出的自用舖，其最新租值按年跌一成半。（資料圖片）

傳Market88屬龍豐集團旗下品牌

此外，位於新康街67號、前身是行樂軒燒鵝海鮮酒家的行樂坊，據市場消息指，前年11月亦是由龍豐藥房創辦人謝少海使用。據報他當時看好「水貨客」生意，以月租55萬元租用舖位。不過疫情下，舖位現已轉為做超市生意的「market88」使用。

翻查最新租值資料，差估署最新租值按年持平，為455.4萬元，以月租計為37.95萬元，以市傳55萬元的租金計算，租金較租值少31%。

自由行旅客大減，大型連鎖店亦「撐唔住」，如卓悅（0653）過去在自由行生意暢旺時，以高價在上水區搶租舖位，惟現今要縮細規模。去年9月，公司提早終止上水新豐路分店的租約，現時只餘下符興街27號一間地舖。

記者現場所見，分店已改為「開倉特賣場」，主要售賣日用品，當中更包括罐頭等。據差估署資料，其最新租值為104萬元，按年跌一成。

卓悅在上水僅餘符興街一間分店。（許世豪攝）

雖然多間藥房及化妝品「捱唔住」，但「一雞死、一雞鳴」，記者現場採訪時，見到至少三間店舖招牌貼上紅紙，或有店員入內執貨，似乎為新開張作準備。

旺角Texwood舊店變特賣場

另一邊廂，人流極旺的旺角區，舖位租金水平也不再「天價」，租值普遍暴跌三至四成。其中，多年來經營Texwood 蘋果牌牛仔褲的舖位，位於西洋菜南街與亞皆老街交界的單邊「當眼」位置，面積約1,800方呎，自用長達35年後，終在去年3月初結業。

目前上址由Baleno租用，成為特賣場。市傳月租僅15萬元，租期約6個月；至於其最新租值由去年度的684萬元，按年大跌29.8%至480萬元。

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卓悅西洋菜南街分店「四縮一」

翻查過去報道，卓悅曾在旺角西洋菜南街租用多間店舖，包括登打士街41至43號地下1至5號舖、西洋菜南街2R號地舖，西洋菜南街59至61號地下及閣樓，以及好望角大廈等。惟現時卓悅只餘下西洋菜南街2R號地舖一間分店，當時有消息指，公司以以每月25萬元承租上址。據差估署資料，其最新租值按年兩成，至240萬元。

除了要縮減分店之外，店內的貨品亦要「轉型」，現場所見，店舖最當眼的位置是售賣清潔用品，包括只值18、19元的消毒用品，此情況相信兩年前無人想像得到。

另外，位於旺角西洋菜南的另外兩家街舖（見表），已經丟空多月，其最新租亦大跌40%至45%．