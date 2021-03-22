租值2021｜全球最貴租羅素街天價不再　Prada舊旗艦店租值插三成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-22 10:06

過去一年多，新冠肺炎疫情肆虐，旅遊業冰封，核心旺區出現大量吉舖。差估署根據去年10月1日的租值，重估全港約338萬個物業的應課差餉租值。最新重估結果顯示，曾被喻為全球最貴地段的銅鑼灣羅素街「天價」不再，租值暴跌近三至四成，為各區跌幅最顯著。

據最新重估應課差餉租值，如原由意大利名牌Prada承租作為旗艦店的羅素街2至4號2000年廣場地下至2樓，新一年度租值為4,404萬元，較上一年的6,480萬元回落32%。該巨舖面積約1.5萬平方呎，為街內最巨型舖位之一，租金曾高達每月約900萬元。

至於由英皇國際（0163）持有的羅素街22至24號全幢舖位物業，新一年度應課差餉租值為3,546.4萬元，較上一年的4,956萬元，回落28.44%。該舖位地下至4樓涉及總面積8,740平方呎，面向時代廣場，原由意大利高檔內衣品牌LA PERLA在2015年以每月約750萬元承租五年。

不過去年9月份，LA PERLA正式遷出，直至去年12月英皇國際把舖位「借用」予友好商戶Sennet Frères營業聖誕節檔期。

京華中心Victoria's Secret舊舖跌租25%

鄰近希慎廣場、對正港鐵站出入口的京華中心，全幢由地庫至4樓合共6層，涉逾5萬平方呎旗艦店舖位，原由美國內衣品牌Victoria's Secret租用，不過該商戶在2020年6月份突然結業，隨後一直交吉。該巨舖最新租值為7,272萬元，較上一年的租值9,636萬元，回落24.53%。

由資深投資者黎永滔持有的羅素街59至61號地下G1至G4號舖，最新租值為744萬元，較上一年的租值876萬元，回落15%，舖位現由手錶店Daniel Wellington租用；另外，售賣高檔奢侈品的太子珠寶鐘錶，目前在羅素街及啟超道均有分店，兩舖位的租值分別為600萬及1,272萬元，分別較上一年度924萬及1,584萬元，回落35%及19.7%。

而尖沙咀廣東道商舖情況亦然，由頂級名牌承租的商舖也出現租值回落的情況。其中，由LV租用的海港城地下及一樓G005至006號舖、二樓261至271號舖，新一年租值為1.515億元，較去年租值約1.893億元，回落19.96%。

Panerai廣東道舖租值勁跌45%

至於由法國名牌Chanel租用的廣東道旗艦店，其最新租值為8,856萬元，較上一年租值逾1.1億元，回落19.96%。

其餘名牌店舖如法國奢侈品牌Dior、英國名牌Burberry、意大利高級腕錶品牌Panerai位於廣東道的舖位，上一個年度的租值分別為8,484萬、6,492萬及2,724萬元，而最新租值分別為7,236萬、4,380萬及1,500萬元，即按年下跌14%、32.53%及44.93%。