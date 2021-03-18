新盤戰報｜帝御．嵐天開放式戶呎售2.38萬創新高　泓碧連沽兩伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-18 22:16

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門帝御．嵐天今日（18日）新錄一宗成交，單位為7座2樓25室，面積205平方呎連175平方呎平台，屬開放式間隔，以488.06萬元成交，呎價約23,808元，呎價創項目新高。

帝御系列由開售至今，累售1,456伙，集團套現逾67.63億元。

泓碧單日連沽兩伙 吸金7500萬

由碧桂園集團（2007）、宏安地產（1243）及中國建築國際集團合作發展的馬鞍山泓碧，最新以招標形式售出2伙，單位為1座12樓B室及1座15樓B室，面積同為1,490平方呎，屬四房間隔，分別以3,680萬及3,820萬元成交，呎價約24,698元及25,638元。

投資者斥910萬購128 WATERLOO一房戶

由內房萊蒙（3688）及俊和合作的何文田窩打老道128 WATERLOO，今日亦連錄2宗成交，當中包括一名投資者斥910.3萬元購入1伙低層一房單位，單位面積331平方呎，呎價約27,502元。另外，有一名用家斥1,441.8萬元購入一個低層兩房戶，面積約534平方呎，呎價2.7萬元。

瓏珀山擬下月開售

新地（0016）旗下沙田多石街瓏珀山第一期，最快下周公布樓書，示範單位有機會下月開放予公眾參觀，屆時將開放四房兩套連工作間單位，並擬下月開售。新地代理總經理胡致遠今日介紹項目的廚房設備，其德國品牌Miele FoodView焗爐的建議零售價為5.9萬元。