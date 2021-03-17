新盤戰報｜大埔泓山洋房5800萬沽　啟德尚‧珒溋4房逾5300萬易手

撰文：黃皓琳
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建灝地產旗下大埔泓山錄得今年首宗成交，涉及為獨立洋房G號屋，今日（17日）以5,800萬元成交，屬四房三套間隔，面積2,395平方呎，連3,102平方呎花園、216平方呎庭院、私家車庫及私人泳池，呎價約24,217元，成交價及呎價均創項目新高。
建灝地產集團投資部經理鄭智荣表示，項目共提供13幢獨立洋房，全屬四房三套房，開售至今累售出11幢，尚餘兩幢待售，涉及總銷售金額逾4.7億元。
尚‧珒溋低座單位逾5300萬沽
至於龍湖（0960）與合景泰富（1813）旗下啟德尚‧珒溋，昨天（16日）以招標形式售出一伙低座大宅，為D座3樓B室，成交價為5,342.7萬元，面積1,619平方呎，屬四房雙套房間隔，呎價達3.3萬元。
龍湖集團香港營銷總監黃少鴻指，低座大宅佔項目單位總數不足6%。尚‧珒溋自開售至今，累售出411伙，套現近63億元，平均成交呎價為26,215元，最高成交呎價近3.5萬元。
富豪‧山峯沽四房大戶 呎售2.28萬
另外，百利保控股（0617）及富豪酒店（0078）旗下沙田九肚富豪‧山峯，今日透過招標形式售出一伙分層戶，為3座5樓B室，屬四房四套間隔，面積為2,042平方呎，成交價為4,655.76萬元，連一個車位，呎價為2.28萬元，成交期為720日。
百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，富豪‧山峯開售至今已套現逾30億元，成績合乎預期。
屯門NAPA兩房戶787萬成交
此外，會德豐地產旗下屯門NAPA今日亦錄成交，涉及為3座10樓F室，兩房間隔，面積505平方呎，連437平方呎天台，成交價為786.8萬元，呎價15,580元。
項目至今累售410伙，現僅餘少量現樓貨尾，包括兩房連天台戶及三房標準戶，三房標準戶面積由779至839平方呎。