青衣巨型物流地明截標　測量師料估值37億、每呎地價1510元

位於青衣青鴻路與青衣路交界、作物流服務及公眾停車場用途的青衣市地段第202號用地，將於明日（21日）中午截標。綜合市場資訊，該幅物流地皮每方呎樓面地價料約1,250至1,800元，估值約30.7億至44.1億元。



華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，上述青衣物流地皮作為去年施政報告中提到的4幅物流用地中首幅用地，此次招標的推出，標誌著政府推動物流業發展的決心。他估計，估計此次青衣物流用地的地價介乎35億至37億元，每平方呎樓面地價介乎1,430至1,510元。

他又指出，香港物流業近年面對東南亞各地的競爭，部分國際航運及物流公司改道至其他地區，令香港轉港口的排名下跌。葵青貨櫃碼頭 2024年的吞吐量比2022年下降了近20% ，比2014年更跌逾41%。

不過，市場亦有新的物流營運者加入，尤其是近年非常積極的菜鳥集團，其位於香港國際機場的菜鳥智慧港於2023年第三季度投入運作，公司去年亦租入葵涌和黃物流中心達150,000 平方呎的樓面。 不過，有報告指本港有車道直達的多層物流中心，空置率由2022年的4%上升至近月的超過10%，難免影響明日的出價。

青衣青鴻路與青衣路交界的青衣市地段第202號用地，鄰近九號貨櫃碼頭、青富苑。（資料圖片）

該青衣物流地皮面積477,048平方呎，指定作物流服務及公眾停車場用途，最高可建樓面約2,452,472平方呎，以發展多層現代物流設施兼公眾停車場，達致一地多用。該物流地皮鄰近九號貨櫃碼頭、青富苑。

2022年美青路物流地由外資基金ESR與華懋奪得 地價3539元

梁沛泓表示，對上一幅可比地皮為2022年美青路與貨櫃碼頭南路交界的物流用地，但規模只為今次的61%, 而當時收到三份標書，由外資基金ESR Group旗下的Sunrise Victory Limited 以每方呎樓面地價3,539元投得，並與華懋集團共同發展。

此外葵青貨櫃碼頭一帶物流用地的潛在供應包括上次美青路用地旁邊的一塊超大地皮，或許會分兩期推出，發展樓面面積達335.8萬平方呎；另外，疫情期間被用作方艙的青衣路及青衣航運路地皮，樓面面積221.9萬平方呎。

青衣青鴻路與青衣路交界的青衣市地段第202號用地，將作物流服務及公眾停車場用途。

佔地47.7萬呎、鄰近九號貨櫃碼頭、青富苑

運輸及物流局發言人早前表示，物流業是香港的重要經濟支柱之一。為推動現代物流業的發展，並鞏固香港作為國際物流樞紐的地位，政府會繼續增加優質物流用地的供應，以滿足業界對物流用地的短、中期需要。

運輸及物流局在2023年10月公布《現代物流發展行動綱領》（《行動綱領》），提出八大策略引領香港物流業的未來發展方向，包括積極物色合適土地以支持現代物流業發展。政府已在葵青區貨櫃碼頭周邊物色具發展潛力的物流用地，並計劃於今年至2027年間，定期推出共4幅物流用地，是次出售的青衣市地段第202號為其中之一。