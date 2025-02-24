林子峰新蒲崗六合街工廈地盤放售　市值3億較四年前低13%

資深投資者林子峰放售旗下貴重物業，林氏持有的新蒲崗六合街3號工廈地盤，將以公開邀約形式出售，意向書截止日期為3月31日中午。據了解，該工廈地盤市值約3億元。



世邦魏理仕表示，物業地盤面積約5,700平方呎，根據地契屬工業或倉庫用途。受惠於工廈活化政策中放寬工廈物業地積比率的措施，本地盤之地積比率已獲城市規劃委員會批准放寬20%，令地積比由12倍提升至14.4倍，最高可建建築面積達約82,080平方呎。

地盤目前已完成地基工程，亦獲屋宇署批准興建為一幢22層高的現代工業大廈。新買家購入後可隨即依據圖則開展工程，或申請補地價更改土地用途作商業或酒店發展，可塑性高。

地盤已完成地基工程

世邦魏理仕香港資本市場部副董事黃鴻洸表示，六合街3號左右毗鄰的兩幢工廈物業尚未用盡地積比率，故此具收購合併潛力，地盤面積可進一步擴大至逾16,000平方呎，同時令地盤直接面向大有街一線街道，進一步提升物業重建價值。

資深投資者林子峰。（鄭子峰攝）

林子峰2021年買入價3.45億

翻查資料，林子峰於2021年10月份斥資3.45億元，買入上述新蒲崗六合街3號前身的全幢工廈，當時已計劃重建為新式工廈。

該廈前身為六合街3號工廈大有大廈，為一幢1965年落成、樓高五層的舊式工廈，樓面約30,826平方呎。不過該廈並未用盡地積比率，以工廈地盤約5,700平方呎計算，若申請重建並以地積比率約14.4倍發展，估計落成後總樓面可提升至8.2萬平方呎，以此計算，每呎樓面地價約4,200元。