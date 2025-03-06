市建局旺角山東街/地士道街重建項目　截收28份意向書

市區重建局（市建局）旺角山東街/地士道街發展計劃（YTM-012項目），於周四(6日)中午12時截收發展意向書。市建局表示，項目截止28份意向書，包括鷹君(0041）、中海外(0688)、帝國集團、華懋等財團。



市場預計，該項目估值介乎約6.4億至9.3億元，每方呎樓面地價介乎約4,000至5,800元。

項目地盤面積為26,641平方呎，可發展的總樓面面積上限為160,911平方呎。市建局為了讓項目有更高的設計彈性，應用了旺角分區計劃大綱圖內「住宅和非住宅地積比互換」的核准規劃工具，在不超過現時總樓面面積下，將住宅地積比率上限由7.5放寬至8.5倍，即151,966平方呎的住宅樓面面積，預計可提供約380個住宅單位。

此外，項目將提供約30,677平方呎的樓面面積作政府、機構及社區設施用途，並獲豁免計算在總樓面面積之內。

重建項目範圍包括山東街1至27號的單數樓宇、地士道街1至23號的單數樓宇、奶路臣街2L至2M號樓宇，亦包含部分地士道街休憩花園及周邊的行人路。（羅君豪攝）

項目範圍內將重置部份地士道街休憩花園，,以優化現時休憩花園的佈局；至於項目範圍外的花園部分，市建局已於2024年年底開展活化工程，,並待項目內重置花園的工程完成後，將整個地士道街休憩花園交還康樂及文化事務署管理及維修。

市建局在2022年3月向旺角山東街/地士道街發展計劃的物業業主發出收購建議。受項目影響的住宅物業合資格自住業主，其收購建議呎價為實用面積每平方呎18,378元，該數字是假定為同一地區7年樓齡的假設重置單位的單位呎價（假設單位呎價）。