市建局：旺角山東街/地士道街重建項目　每呎收購價18378元

市建局公布，向旺角山東街/地士道街發展計劃的物業業主發出收購建議。受項目影響的住宅物業合資格自住業主，其收購建議呎價為實用面積每平方呎18,378元，該數字是假定為同一地區7年樓齡的假設重置單位的單位呎價（假設單位呎價）。

市建局指出，該項目合共涉及170多個業權，在疫情的影響下，為讓業主有充裕時間考慮收購建議，及在安排物業的買賣事宜上更具彈性，市建局將收購建議的有效期由以往一般60天特別延長至90天。若業主在處理物業買賣事宜上遇到不便或困難，市建局會按個別情況處理，並提供適切的協助。

收購建議有效期由60天延至90天

此外，市建局會以本項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位（「新發展項目」）或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，作為給住宅自住業主現金補償及特惠津貼以外的選擇。市建局會稍後另函提供詳情給自住業主考慮。

當物業收購手續完成後，市建局會為有關物業內合資格的租客，提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安置安排。

重建項目範圍包括山東街1至27號的單數樓宇、地士道街1至23號的單數樓宇、奶路臣街2L至2M號樓宇，亦包含部分地士道街休憩花園及周邊的行人路。（羅君豪攝）

該重建項目於2020年10月開展，地盤總面積約30,140平方呎，旨在透過重整及重新規劃項目範圍，使項目與其周邊的環境能夠相互配合，並以較佳的公共設施佈局和城市設計，去提升社區的宜居性、暢達性和活力。

住宅樓面13.4萬呎 提供300伙

市建局將透過重建，重新規劃項目範圍，將地士道街休憩花園打通至山東街／地士道街交界，加強公共設施的可達性，讓其得以充份利用。項目亦會提供一個面積約2,153平方呎的地下小廣場，連接重置後的休憩花園及商舖，提升社區的活力。

該局初步建議在地盤內提供約134,014平方呎的住宅樓面面積，興建約300個住宅單位；新發展項目內的非住用途部份將以社區用途為主，預留約30,678平方呎的樓面面積作政府、機構及社區設施用途。市建局亦會預留約26,803平方呎樓面面積作商業／零售用途。