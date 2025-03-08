中國以確定性　穩住不確定世界　「兩會」重申振興樓股有何啟示？

2025年全國兩會正進行得如火如荼，國務院總理李強發表政府工作報告，指去年國內生產總值增長百分之5，達到134.9萬億元人民幣，成績來之不易，令人振奮。又提出今年經濟增長百分之5的目標，發行過萬億元超長期特別國債，再次強調要繼續穩住樓市股市，促進消費。正如筆者今年開年時的預言，股市年初至今已經率先大幅上揚，恆生指數並已企穩在23,000點之上，那麼經濟將開始慢慢復甦，樓市也將止跌回穩，甚至有能力輕微回升。



香港的經濟發展與國家的政策息息相關，李強總理再次強調：「我們要全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」這些措詞都一再證明國家支持港澳的”一國兩制”是長期不變的方針政策。樓市股市方面，又實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，更大力度促進樓市股市的健康發展，持續用力推動房地產市場止跌回穩，繼續做好保交樓工作，防範房企債務違約風險。

比起同類城市 香港樓價落後

國家實施的這一系列措施是成功的，近期內地主要城市的樓市可以說已達到量升價穩的效果。那麼香港樓市又如何呢？香港樓市自然也受到強而有力的支持。所謂水漲船高，如果硬要將國際金融中心的香港比如成內地城市，那當然也是屬於一線城市吧，既然北京、上海和深圳的房價已經回穩，那麼為什麼還要期望香港的房價繼續下跌？回過來說，假如將香港與同類的國際城市比較又如何？過去幾年紐約、洛杉磯、悉尼、新加坡、杜拜和東京等城市的房價都大漲了好幾成，為什麼香港樓價又不能上升呢？

根據這樣的分析，香港樓價是落後的，正如我們一直看淡的香港迪士尼樂園，經過連續9年虧損後，去年竟錄得8.38億港元的盈利，這種令人意外的結果似乎在告訴我們，甚麼驚喜都會隨時發生。不要過於看淡香港的經濟復甦步伐，除了資金湧入、人才濟濟押注於香港，以及股市率先大漲之外，旅遊之都的魅力也正在隨時隨地爆發，啟徳體育園的隆重登場，雖然一開始有點混亂，但是大家都不會否認它對香港盛事經濟的作用。這一切一切都是好兆頭，告訴我們不要對香港過於悲觀，尤其是我們這些留守和投資在香港的人。

中國以確定性 穩住不確定的世界

再看看國際上又發生什麼事？美國總統特朗普一上場，世界就有許多不確定的因素出現。還好，以巴衝突宣告暫停，俄烏戰爭隨時結束，能夠免卻戰爭帶來的生靈塗炭，算是一件好事。經濟方面，以美國自我為中心的特朗普宣布退出許多聯合國組織，寧願背負大國不再承擔國際責任的罵名，又向周邊許多國家挑起加增關稅的貿易戰，目的就是想籍此增加財政收入；另一方面，執掌美國政府效率部的馬斯克又「冒著生命危險」，大刀闊斧整頓政府多個部門，大量裁員減少公共財政支出，說白了，都是要減少嚴重的財赤和債務，也許美國的36萬億美元國債已經到了無力償還的地步。

以上種種訊號又帶出一個信息，中國正在用自身的確定性，來穩住世界的不確定，展現出大國應有的擔當；而不斷強調自身利益的美國，最終會將美元大幅貶值，讓利率急速下降，否則如何讓製造業重回美國，如何改善對外貿易逆差？其實美國低下階層的日子過得並不輕鬆，消費力也非那麼強，通脹沒有想像中利害，如果將美元進行貶值，說實在的也並非真正貶值，原因是過去幾年，全球主要的經濟體都已經將自己的貨幣大幅貶值，也將利率降至最低點，甚至零利率。就如中國，房貸利率從2021年前的5.5釐至6釐，下降到今天3.3釐至3.5釐；人民幣對兌美元，也從當年1美元兑換6.4元人民幣，下跌到今天可兌換7.3元人民幣，貶值幅度驚人，但相對於其他主要貨幣如歐元和日元，人民幣卻仍然偏強。這些數字告訴我們，今天的美元是有很大機會貶值的。當有一天美元利率大幅下調時，香港的商業資產就能得到支持。這些都是一個經濟周期的循環過程，樓市股市都一樣，所謂變幻就是永恆。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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