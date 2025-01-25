「解鈴還須繫鈴人」　 一招能夠振經濟！｜蔡志忠

送走了滿載悲情的2024年，迎來了充滿期待的2025年，新年新氣象，利好經濟的消息即將陸續出現，今年會是好友反攻的好時機。為什麼要看好香港，數字告訴你真相，在美國總統特朗普上任期間，港股連續上升了6天，恆生指數重回2萬點水平；樓市也有回暖跡象，新盤繼續暢銷，沉寂多時的工商物業，也出現不少大額成交，資金正在不斷流入這個市場。



國際方面，特朗普一上場，似乎就帶來了好兆頭，首先他將被面臨禁播的”TikTok”延長75天，緊接著就是出售若干股權的交易在洽談中，估計很快能夠達成協議；中東這邊，以巴戰爭馬上結束，免卻不少生靈塗炭；俄烏那邊，也有了停戰轉機，畢竟繼續戰鬥不會有贏家，雙方都在尋找結束戰爭的落台階。此外，雖然特朗普揚言要向中國加徵關稅10%，但無論如何，他還是比拜登政府好，拜登代表的是民主黨，打壓中國是全黨一致行動，沒有商量餘地。而特朗普代表的是他自己，一個在商界打滾幾十年的商人，他也向加拿大、黑西哥等加徵25%關稅。很明顯，他的所謂美國優先，就是要向全世界開刀，儘管會有一番討價還價，但最終美國都會得到好處。

觀塘偉業街163號悅品海景酒店。

特朗普有商量餘地 比拜登的民主黨好

回說中國內地，十萬億元的國債將分階段推出市場，日前率先宣布投入1,000億元人民幣支持A股，很明顯內地股市和樓市已經止跌回穩，甚至開始回升。這次巨大的「量化寬鬆」貨幣政策，將帶旺内地金融和地產市場，也能夠增加消費刺激內需。內地容許發債資金投進股市，令股價（A股）有力上揚，A股上升必將帶動港股（H服)也上升。此外，香港的人才政策和投資移民計劃，將會吸引一部分「北水」流入香港，而這個“一部分”可能就是天文數字，足以支撐起香港物業市場。

近期，香港甲級商廈被受矚目，皆因交投開始頻繁，大手成交個案比比皆是。讓我們來了解一下，究竟是何方資金在買進？中環皇后大道中152號全幢，由東南亞資金以10.8億元買入；新蒲崗兩幢新式工廈，由菲律賓連鎖快餐集團以合共9.87億元買入；中環中心66、70樓兩層寫字樓，由星展銀行以13.46億元買入；上環文咸東街40號全幢，由集友銀行以12.98億元購入；觀塘偉業街悅品海景酒店，由南洋銀行以18.7億元購入；紅磡祥祺中心全幢，由都會大學以26.5億元收購；尖沙咀明輝中心基座尖東廣場，由城市大學以8.8億元收購等等⋯，還有衆多工商物業成交，未能一一盡錄。

中環中心。（香港01攝）

大額成交頻繁 市場見底跡象

各位沒有眼花，以上的成交不是6、7年前的物業市況，這些大額成交都是近期的事，而且粗略計算金額已超過100億元。大家別以為香港市場仍是一潭死水，正如地產行內的人不但自己互相看淡，也被周邊的悲觀情緒影響，大家應該要重拾心情，認真了解其他行業和各地資金的走向，從以上大額成交的買家身分可以看出，市場有人在出貨，卻有更多的買家在買進，中資、外資、教育機構都有充足的財力，投資者和用家已經在出手，也許這就是樓市見底的訊號。

值得一提的是，近期幾家中外銀行入市購買寫字樓，其中也包括自己銀行債仔的物業（銀主盤），這是非常好的做法，這一招簡直可以振興經濟。大家都知道近來銀行存款創新高，銀行要放款出去難找穩健合適客戶，與其讓資金存著不動，倒不如購入自己銀行的不良資產，一方面可以趁低吸納優質物業，等待市場正常時善價而沽，另一方面也可幫助客戶解決債務危機，以免欠債愈來愈多，更重要的是保護香港整體物業市場價格，避免出現商業資產爆破危機，讓物業市場平穩發展。

如今，星展銀行、集友銀行和南洋銀行均已出手，帶出非常正面的訊息。所謂解鈴還須繫鈴人，中國銀行、匯豐銀行、恆生銀行和一衆香港主要銀行也應該及時作出相應行動，購買屬於自己銀行的銀主盤，無論在公在私，為經濟為樓市，都是三贏局面，也是對香港投下信心的重要一票。期望香港經濟健康發展，樓市再無銀主盤，人人安居又樂業！

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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