已故賭王何鴻燊尖沙咀商業地盤淪遺產貨　意向價8800萬

已故賭王何鴻燊家族持有的尖沙咀金巴利街商業地盤，最新由遺產管理人委任代理出售，意向價為8,800萬元，換算樓面地價約每呎5,200元。



事實上，賭王何鴻燊於2020年5月病逝後多房子女即引發連串遺產訴訟，其中長房女兒何超賢（Angela），和二房長女何超瓊（Pansy），就任命遺產的管理人有爭議；何超賢要求加入另外兩人，聯同何超瓊建議指派的畢馬威會計師樓共同管理。不過當時法官下判辭，指何超瓊的方案獲大多數受益人同意，最終批准委任畢馬威會計師事務所作為何鴻燊遺產管理人。



是次負責商業地盤放售事宜的世邦魏理仕CBRE表示，尖沙咀金巴利街20號商業地盤，將以私人協商形式出售，按「現狀」及交吉交易。金巴利街20號為一個約1,410平方呎的單邊商業地盤，最高可建建築面積約16,920平方呎。

地盤位於尖沙咀的核心地帶，鄰近尖沙咀地鐵站B2出口，該區設有多元的零售、娛樂、餐飲選擇，屬本地人和國際遊客首選熱門的消閒娛樂目的地。

尖沙咀金巴利街20號商業地盤

地盤最初由已故賭王何鴻燊、羅保爵士共同擁有

翻查資料，金巴利街20號商業地盤，現時由遺產管理人畢馬威會計師行的Patrick Cowley及呂綺雯負責處理。該地盤最初期業主為已故賭王何鴻燊（STANLEY HO），以及羅保爵士（ROGEIRO HYNDMAN LOBO），各佔一半業權。

1970年何鴻燊全數擁有業權

不過其後在1970年，羅保爵士把自己擁有的一半業權以8.25萬元轉讓予何鴻燊，因此何鴻燊擁有整個地盤全數業權。而直至2023年3月份，該地盤交由遺產管理人畢馬威會計師行相關人士負責處理。

於2008年時，「賭王」何鴻燊出席澳娛在港上市儀式。（路透社）

兩姊妹對遺產估值存歧見

賭王何鴻燊於2020年5月病逝後多房子女即引發連串遺產訴訟，其中長房女兒何超賢（Angela），和二房長女何超瓊（Pansy），就任命遺產的管理人有爭議；何超賢要求加入另外兩人，聯同何超瓊建議指派的畢馬威會計師樓共同管理。不過當時法官下判辭，指何超瓊的方案獲大多數受益人同意，最終批准委任畢馬威會計師事務所作為何鴻燊遺產管理人。

當時法官在判辭透露，何鴻燊生前未有訂立遺囑，根據何超瓊的估算，遺產涉至少17.2億元，何超賢則估算逾110億元。

「賭王」何鴻燊。（資料圖片）

意向價8800萬、樓面地價每呎5200元

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，尖沙咀區全幢物業及地皮一向受到本地家族及投資者追捧，同區對上一個大手買賣成交為漆咸道南117號珀薈酒店全幢買賣，於2024年6月以1.8億元（呎價每平方呎7,331元）售出。

他續指，是次出售的地盤投資額度不大，買家容易吸納，意向價8,800萬元，樓面地價約每平方呎5,200元，已充分反映市場從高位回落，料屬本地投資者及發展商吸納核心地皮好時機。

可與金巴利街18號地盤合併重建

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰續稱，金巴利街20號商業地盤另一個不可忽視的投資重點為與毗鄰金巴利街18號的地盤合併重建潛力，兩者地盤面積合計約2,810平方呎，提供約33,720平方呎最高可建建築面積，令物業規模倍增。地盤位置優越便利，非常適合發展為精品酒店。