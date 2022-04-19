何鴻燊爭產案｜委任遺產管理人起爭議　何超瓊方案多人同意獲批

賭王何鴻燊於前年5月病逝後多房子女即引發連串遺產訴訟，其中長房女兒何超賢（Angela），和二房長女何超瓊（Pansy），就任命遺產的管理人有爭議；何超賢要求加入另外兩人，聯同何超瓊建議指派的畢馬威會計師樓共同管理。法官早前聽取陳詞後，今(19日)下判辭，指何超瓊的方案獲大多數受益人同意，又指若法庭為少數受益人而妥協會造成混亂，遂拒絕何超賢的申請，並批准何超瓊的方案。



兩姊妹對遺產估值存歧見

法官在判辭透露，何鴻燊生前未有訂立遺囑，根據何超瓊的估算，遺產涉至少17.2億元，何超賢則估算逾110 億元。目前就委任遺產管理人的問題上，共涉兩個方案，分別為何超瓊所提方案，委任畢馬威會計師行的Patrick Cowley和呂綺雯，任何鴻燊遺產的管理人；而何超賢和何鴻燊的外孫女蕭玫錚(長房何超英的女兒)的方案，則要求加入安邁顧問有限公司的黃詠詩及Edward Simon Middleton，和畢馬威共同任遺產管理人。

何超瓊建議委任畢馬威會計師樓任（資料圖片/梁碧玲攝）

何超瓊方案獲大部份受益人支持

法官指，何超瓊的方案獲大部份遺產受益人的支持，除了二房、三房和四房的成員，甚至長房大部份的成員亦支持或不反對該方案。家族成員中，只有何超賢和蕭玫錚不支持何超瓊的方案。

若就個別受人而作妥協會引起混亂

法官續指，法庭會先考慮大部份成員同意的方案。如果法庭為滿足持不同意見的個別受益人而作出「妥協」，將會引起混亂，亦是對其他支持大多數的受益人不公平。

法官認為何超賢立場源於誤解

此外，長房成員在本案中有機會參與選擇委任管理人，不能投訴未獲機會參與。法官又指，何超賢是立場是源於其誤解，認為安邁顧問是其「代表」。惟法官指，何超賢不質疑畢馬威的獨立和專業，因此不需要「代表」。

委任兩公司作管理增費用減效率

法官並認為，兩間公司同任遺產的管理人，自然會增加費用，亦會減低效率。若何超賢對其他家族成員不信任，可要求遺產管理人調查，此事不關乎委任畢馬威，或兩間公司任管理人。因此，法官批准何超瓊的方案。

案件編號：HCCA 4042/2020

何鴻燊爭產案時序。(詳看下圖)