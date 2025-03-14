CCL按周跌0.71%　中原：放寬印花稅後市道向好　次季有望見底回升

中原城市領先指數CCL最新報136.48點，按周跌0.71%，是2月26日財政預算案前一周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，新春後市場釋放購買力，樓市氣氛轉旺，新盤銷售理想，二手交投亦有所增加，部份買家搶先入市低價筍盤，令樓價反覆尋底。今周CCL創21周新低，指數較2024年9月首次減息前135.86點低位，仍有0.46%升幅。放寬印花稅後，一二手市道均向好，如果成交量持續增多，第二季CCL有望見底回升。



CCL繼續處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.84%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.67%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.57%。3月10日恒指失守24000點關口，3月13日天水圍YOHO WEST PARKSIDE第三輪108伙全數沽清，3月15日大埔上然首輪銷售228伙，對本地二手樓價的影響將於2025年4月上旬公佈的CCL才開始反映。至於下周四(3月20日)美國聯儲局公佈議息結果，則於4月中旬的CCL才反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.82點，按周跌0.73%。CCL(中小型單位)報135.95點，按周跌0.74%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣處於2016年8月底水平。CCL(大型單位)報139.11點，按周跌0.57%，連跌8周共2.39%，指數創441周(近8年半)新低，重返2016年9月底水平。

四區樓價二升二跌，走勢各自反覆。港島CCL_Mass報134.36點，按周急挫4.38%，跌幅為121周(2022年11月中)以來最大。新界西CCL_Mass報122.45點，按周跌2.00%，連跌2周共2.21%。新界東CCL_Mass報151.56點，按周升0.80%，連升3周共1.68%。九龍CCL_Mass報135.75點，按周升1.97%，連跌3周後回升。港島、九龍及新界東指數，分別於2016年5月底、9月底及2017年2月初水平徘徊。而新界西指數則創441周(近8年半)新低，重返2016年9月底水平。