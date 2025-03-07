CCL報137.46點　按周升0.32%結束連跌　首季可望守住減息前低位

中原城市領先指數CCL最新報137.46點，按周升0.32%，是2月12日元朗朗天峰公布首張價單120伙，14日恒指收市創逾4個月新高15日北角皇都首輪168伙沽清當周的市況。



港股大升，市場氣氛好轉，二手成交略有增加，CCL結束2周連跌回穩，連續3周於137點水平反覆。近期發展商推售多個新盤，仍對二手造成壓力，而財案則利好細價樓交投，新盤銷情亦理想，第一季CCL可望守住減息前低位，於136點到139點之間窄幅徘徊。如果二手成交量持續增多，展望第二季指數可回升。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.13%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.18%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.16%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.89%。

3月5日天水圍YOHO WEST PARKSIDE首輪價單銷售119伙沽清，鴨脷洲Coasto次輪銷售25伙，3月6日大埔上然公布首張價單81伙，元朗朗天峰第三輪銷售123伙，恒指重上24000點以上收市，創逾3年新高，3月8日九龍城南首次輪銷售55伙，對本地二手樓價的影響將於2025年3月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周升0.28%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.83點，按周升0.28%。CCL(中小型單位)報136.97點，按周升0.42%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊終止2周連跌回穩。CCL(大型單位)報139.91點，按周跌0.13%，連跌7周共1.82%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)分別處於2016年8月底、9月中及9月底水平。

四區樓價二升二跌、九龍連跌3周

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報140.52點，按周升1.80%，連跌2周後反彈。新界東CCL_Mass報150.35點，按周升0.69%，連升2周共0.87%。新界西CCL_Mass報124.95點，按周跌0.22%。九龍CCL_Mass報133.13點，按周跌0.70%，連跌3周共1.95%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年8月初、8月底、10月初及11月中水平徘徊。