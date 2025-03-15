都說AI年代商機無限　新經濟仍未有貢獻　就要放棄舊經濟嗎？

這是一個一窩蜂追趕的時代，當今天還不是所有人都懂得使用互聯網技術時，人們又已經在高呼要大力發展更新的經濟。現在新經濟所指的就是AI人工智能、機器人技術和自動化系統等等，是融合極高數據處理能力的連通性與可用性，將來能為我們的生活各方面帶來更多便利和幫助。於是，全球各地爭先恐後撥出巨額投資AI技術，一個嶄新的AI時代將要來臨，估計投資金額數以萬億美元計算。一瞬間，似乎沒有投資新經濟，便不是一門生意，繼續經營舊經濟就更加沒有前途。



筆者出生在六十年代，經歷了八O年國家改革開放，港商積極帶頭投資廣東珠三角一帶，40幾年來中國經濟突飛猛進，成為世界第二大經濟強國，人民的生活有了很大改善，而香港從中也獲益非淺，可以說既貢獻了國家，也成就了自己。40年的經濟改革，傳統經濟三駕馬車如：淨出口、民間消費和固定投資等都快速增長，後來又發展到金融市場非常蓬勃。直到2000年前後互聯網的出現，網購平台打造了不少偉大企業，為人類生活帶來一些便利，但是有利也有弊，這些企業雖然造就了少數人成為億萬富翁，卻打敗了大量中小企業，也令許多人加入失業大軍，對社會作出的貢獻乃屬於見仁見智。

縱然如此，幾十年來傳統經濟與互聯網依然能夠並存，這邊廂阿里巴巴、騰訊、拼多多順勢崛起，那邊廂匯豐銀行、新鴻基地產、平安保險仍然在賺大錢，香港金融業、地產業以及零售飲食仍然是主要傳統行業，仍然在為香港經濟作出重大貢獻，互聯網並不能完全取代它們。那麼今天新經濟AI人工智能等的蜂擁而至，是否又能像坊間所形容，取代原來的傳統行業，代替金融、地產和零售等行業，即新經濟消滅舊經濟？

傳統行業貢獻良多 新舊經濟可以共存

筆者認為言之尚早，雖說機器人技術、AI人工智能這些行業炙手可熱，是世界未來發展趨勢，但是仍然面對怎樣落地的困難，以及在現實中如何去應用？同時這些巨額投資也是在初步階段，到今天究竟出現利潤沒有？答案似乎還沒有。當年的那幾家互聯網之所以能變成今天的巨企，是犧牲了成千上萬的同行，踩著他們的鮮血而來，才能夠成長壯大的；今天的人工智能、機器人這個新經濟體，還未經歷這個殘酷的過程，也必將要進行這個互相廝殺的階段，所謂「一將功成萬骨枯」，首先要消滅弱小的同行，才能夠成就偉大的事業。至於這個新經濟將來又是否能夠消滅傳統舊經濟？相信沒那麼容易。

坦白說，今天我們這些從事傳統行業的人，都是被嘲笑的一群。可是如果香港沒有金融、地產和旅遊零售等傳統行業，只是一味地追潮流發展新經濟，香港一定變成內地三線城市。縱然部分港人不滿現狀，但大家不會否認，香港是成功的城市，否則怎會吸引這麼多人移民進來？港府要打造千萬人口城市並非誇誇其談，而是有計劃有目標地進行，靠的也不是本地人的生育，是香港的非凡魅力，吸引著世界各地高端人才。作為國際大都市，香港是百花齊放的東方明珠，傳統行業長期為香港帶來豐厚的收入，帶動經濟不斷增長，讓港人成為富裕的一群。

筆者相信，新經濟可以與舊經濟共存，在AI還沒有貢獻盈利之前，誰會那麼傻去放棄舊經濟？將來AI不能也不會完全代替互聯網、金融業、地產業和旅遊飲食等行業，因為優質的衣食住行依然是人類追求美好生活的嚮往。不要妄自菲薄，金融地產是香港的金蛋，零售飲食酒店旅遊還會更加發揚光大。正如：旅遊之都的美譽令杜拜過去3年樓價升了5成；金融和科技的蓬勃讓美國整體房價在過去5年也升了52%；NBA盛事經濟使三藩市的樓房被搶購一空；科技的高速發展讓深圳的房價變得比元朗還貴；低息的環境使日本的樓房長期供不應求。是的，無論社會如何進步，科技如何創新，都阻擋不了人們對美好居住環境的追求。香港的利率可能也會加速下降，到時候無論新經濟還是舊經濟，都會見到曙光。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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