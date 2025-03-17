差餉租值重估｜維港兩岸酒店走勢各異　中環The Murray再跌20%

本年度本地多家知名五星酒店的租值走勢各異。據差估署最新2025至2026年新一年度的應課差餉租值資料，在2018年完成活化開業、前身為政府辦公大樓美利大廈的The Murray，新一年度2025/26的租值為4,392萬元，較2024/25年度的5,496萬元回落20%。



The Murray租值較高峰累挫58%

該酒店在2019/20年度的租值曾達約1.04億元，及後一直滑落至2022/23年度的5,748萬元，2023/24年一度回升至6,492萬元，不過在2024/25年度又再回落5,496萬元。反映上述酒店最新2025/26租值為4,392萬元，較高峰期1.04億元回落58%。

【維港兩岸酒店近年租值走勢】

文華東方酒店租值回升10%

不過同區另一間五星級酒店香港文華東方酒店（Mandarin Oriental），新一年度租值有所回升，2025/26年度租值為約1.11億元，較上一年的約1.01億元回升約10%。

翻查過去資料，該酒店的租值2019/20年度租值高達約1.84億元，而2022/23年度一度跌穿至9,840萬元，及後在2023/24年度回升至1.11億元，不過上一年度2024/25年度又再回落至1.0128億元。

（圖片來源：香港文華東方酒店）

K11 ARTUS租值跌3%

至於尖沙咀區的頂級酒店，位於尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside內的K11 ARTUS及香港瑰麗酒店（Rosewood），分別為服務式公寓及酒店。其中，K11 ARTUS 2025至2026年度租值為8,568萬元，較上一年的8,844萬元回落3.12%。K11 ARTUS於2019年開業，其2019至2020年度租值曾高達約1.417億元。

香港瑰麗酒店其中3層樓面，新一年度租值為1,920萬元，按年持平。該3層樓面在2020至2021年度租值為2,244萬元，至今累挫14.4%。

+ 2

四季酒店升逾2.8%

香港站上蓋、屬本港頂級酒店的香港四季酒店（Four Seasons）新一年度租值為逾1.09億元，維持在億元大關，較上一年度的1.062億元輕微上升2.82%。不過，四季酒店的最新租值仍較高位低超過50%。該酒店在2019至2020年度的租值達約2.27億元。