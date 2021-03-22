租值2021｜渣甸山難逃跌租命運　大劉、胡應湘洋房租值挫近10%

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-22 16:18

受疫情拖累，本港封關接近一年，過往由「北水」及外資高管支撐的豪宅租賃市場，租值也出現萎縮。《香港01》翻查差估署最新資料，發現向來是本港著名富豪商賈聚居的渣甸山白建時道一段，租值均報跌，其中由「大劉」劉鑾雄及胡應湘持有的洋房，租值分別均按年下挫一成。

事實上，疫情下經濟轉差，部分超級豪宅的租值均錄得3％至7%的跌幅，如山頂Mount Nicholson 1、2及3號屋，最新租值均大跌近15%。

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渣甸山白建時道20號租值跌10%

至於渣甸山一帶的屋地，過往呎價動輒10萬元以上。不過，去年8月白建時道20號一幢樓齡六十多年的洋房，以8.5億元成交，呎價逾8萬元，較兩年前同地段的成交價低逾四成。翻查差估署最新資料，其最新物業租值約為258萬元，按年跌近一成。

（資料圖片）

渣甸山一向是本港著名豪宅山頭，由白建時道至高士美道一帶，吸引不少名人、巨富聚居，如「大劉」劉鑾雄持有白建時道12號，最新租值按年下跌9.6%，大劉同時亦持有高士美道2至3號、高士美道5號等物業，為該區「大業主」。另外，合和（054）主席胡應湘則持有白建時道25號，租值按年跌9.4%。

白加道28號5號屋一年租值567萬

另外，山頂白加道28號5號屋，去年12月底以5.3億元易手，呎價約92,982元，較五年前購入價，帳面蝕約1,200萬元，估計連同其他雜項，實蝕超過4,000萬元。據差估署最新資料，其物業租值為567.48萬元，較2020/21年度的665.4萬元，按年下挫14.7％。

白加道28號業主亦多為名人顯貴，3號屋的業主為地監局前主席陳韻雲；7號屋則由人稱「錢多多」的內地富豪錢峰雷持有。至於李兆基家族亦購入白加道35號，該大宅新近更成為「租值王」，一年租值2,646萬元。