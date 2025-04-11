工廈重建標準金額補價分拆現代工業　降價最高近三成

地政總署更新工廈重建的標準金額補地價價格，將「商業」及「現代工業」用途分拆，變相下調最多近3成。



地政總署每年檢討上述適用於重建工廈的標準金額水平，確保金額貼近市場情況。地政總署發出《作業備考第5/2025號》，公布由二○二五年四月一日起適用於重建工廈的最新標準金額，並首次為修訂契約後的「商業」用途和「現代工業」用途訂立不同的標準金額。把「現代工業」用途與「商業」用途兩者的標準金額分開，可以更準確反映重建後作現代工業用途的工廈的土地價值。

地政總署發言人說：「香港現正全力推行規劃創新和科技發展的策略。鑑於市場上涉及工廈的交易越見頻繁，而且在『新質生產力』的時代，對現代工業的需求日增，現正是適當時候，為重建工廈訂立『商業』用途和『現代工業』用途兩類獨立的標準金額。為『現代工業』用途另訂標準金額，可以讓有意為該用途而重建工廈的申請人更確切地掌握情況，業界和專業團體都表示支持。」

根據最新標準，補地價作現代工業的重建後價值，按不同地區，每呎1,579至3,995元，較商業用途低10%至15%不等，相比2024年4月劃一以商業/現代工業計算，現時重建作現代工業收取每呎補價下調了25%至29%。

至於補價作商業用途方面，最新則介乎每呎1,858至4,459元，按年下調12.5%至21%等，而補地價作住宅下調幅度較細，介乎7%至15%，每呎2,694至6,968元不等。除了重建後價值有所下調後，重建前（Before Value）的工廈價值亦有所下調，按年下調12.5%至14.5%，介乎每呎1,301至2,462元。