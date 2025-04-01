5幅商地原址換地申請延期　恒地黃浩明:洪水橋未必即時需要建商廈

地政總署在2024年2月份發出《作業備考第1／2024號》，就洪水橋／厦村新發展區內指定用地邀請原址換地申請，換地截止期限原定在昨日3月31日，不過地政總署最新決定把期限推遲9個月，至今年12月31日。



對於上述最新安排，恒地（0012）執行董事黃浩明表示，延遲補地價是好事，有助從善如流，認為需要時間處理，又相信政府會積極研究相關地塊的住宅比例、分期發展等。

限於一定時間內興建數百萬呎寫字樓樓面，令業界有所關注，黃浩明指，業界現時似乎認為未必有需要立即在洪水橋發展寫字樓，對此「感到一個大問號」。長遠可能另有想法，而長遠當經濟好轉，配合前海及整個北部都會區發展，屆時可能亦有需要發展寫字樓部分。但他認為，時間上是否可以寬鬆一些，或可先興建一部分，而部分遲一些才發展，長遠最終仍能達到規劃目標。

被問及原址換地商業用地，應該放寬多少比例作為住宅部份，黃浩明表示，住宅吸引力較高一點，惟每個人想法均不同，有很多方法可增加吸引力，可從增加收入、減低成本兩個方向著手，但要留待政府研究，又認為政府需時研究業界提交的意向書。

恒地（0012）執行董事黃浩明。（梁銘康攝）

上述獲准延長換地期限的土地，屬於鄰近規劃中洪水橋鐵路站的第32區5幅商業地。據悉，有關土地的申請人包括恒地（0012）以及新地（0016）等。政府去年已經表示容許該批土地加入住宅元素，上限為總樓面面積的20%。