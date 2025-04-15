新地西沙SIERRA SEA開價震撼　美聯布少明：料首批即日沽清

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（15日）公佈首張價單，首批提供158伙，戶型涵蓋一房至三房，入場價299.8萬起，呎價9,499元至11,126元起，折實平均呎價10,398元。發展商指，首張價單全部單位折實價均低於600萬元。



美聯布少明：料首批單位或即日沽清

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，SIERRA SEA首張價單的訂價極為震撼，折實平均呎價更創馬鞍山區樓盤約11年新低，藉以搶佔市場焦點及客源，相信將凍結市場大批購買力，而首批單位勢將可即日沽清。

另外，雖然預期項目以用家為主，但由於鄰近多所大學，以及居住環境吸引，料租務需求強勁，故相信投資客比例約佔3成，而租金回報料有近5厘水平。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

布少明表示，由於整個西沙項目屬大型發展，提供近萬伙住宅，故項目分期發展及分階段推出，是次作為頭炮的SIERRA SEA亦採取「先求量後求價」的策略，務求搶佔焦點。另外，參考是次訂價，首張價單折實平均呎價更是馬鞍山區自2013年底以來的新低，並較目前馬鞍山二手半新盤有逾2成折讓。

料用家佔7成、投資客佔3成 租金回報5厘

項目不少單位擁有海景，並主打細戶型，提供不少1房及2房單位，佔比約7成，正好迎合年輕上車客，新婚小家庭客需要，而且項目鄰近多所大學及科學園等，故對項目租盤有一定需求，加上發展商提供的收租優惠安排，故亦吸引一批收租的長線投資客有意入市。

估計項目用家佔約7成，投資客佔約3成，估計項目呎租約45元，租金回報料有4.5至5厘。至於買家中，估計上車客佔約7成，而年輕客比例亦約7成，而且項目估計超過8成屬本地客。由於單位訂價震撼，料會吸引市場關注，發展商亦會加推單位應市，首批單位有望即日沽清。

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA。

料4月份的一手成交1500宗

雖然貿易戰持續發酵，但樓市表現相對穩定，加上目前購買力仍追捧筍盤，對物業市場具有需求，故預期隨著SIERRA SEA正式推出，將會刺激一手購買力釋放，並帶動次季一手交投。上半月的新盤推售步伐放緩，但預期4月份的一手交投仍有望錄得約1500宗水平。