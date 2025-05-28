啟德THE HENLEY80伙貨尾劈價17.5% 售價462.1萬起、本周六開售
撰文：李煥好
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啟德大型新盤即將推出，區內有發展商劈價趕賣貨尾。恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY系列更新價單及銷售安排，將餘下80伙貨尾單位劃一劈價17.5%，最新折實平均呎價19,531元，於本周六（31日）以先到先得形式發售。
折實售價由462.1萬至1,465.8萬元
新近劈價的80伙單位涵蓋THE HENLEY第一至第三期。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，戶型包括18伙開放式、50伙一房及12伙三房單位。最新定價降至528.1萬至1,675.2萬元，呎價由20,435至25,143元,扣除最高12.5% 折扣，折實售價由462.1萬至1,465.8萬元，折實呎價由 17,880至22,000元。該批單位於本周六以先到先得形式發售。
當中最平單位為第3A座1樓E室，實用面積238平方呎，折實售價462.1萬元；而最低呎價單位為第1座7樓J室，實用面積414平方呎，折實呎價17,880元。
累售近五成半單位
項目於2021年開售，合共3期涉及1,184伙，至今已售634伙，佔全盤的53.5%，套現超過71億元。
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