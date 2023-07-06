內地客5.28億購THE HENLEY商場　呎價較3個月前啟德1號貴一成

再有發展商沽售啟德區新盤基座商場物業。恒地（0012）旗下啟德沐泰街7號THE HENLEY I，屋苑基座商場新近以5.28億元沽出，新買家料為內地客。



是次易手的啟德沐泰街7號THE HENLEY I 基座商場，總樓面面積約26,132平方呎，涉及約14個舖位，部分舖位已經租出，部分則為交吉。以最新成交價5.28億元計算，成交呎價約20,205元。

商場新買家為QIXING PROPERTY LIMITED，其公司董事的英文名字為國語拼音，料為內地客，同時持有瓦努阿圖護照。是次新買家需繳付約2,244萬元作為稅款，佔成交價約4.25%。

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4月建華集團6.5億購啟德1號商場

事實上，啟德區新樓盤的基座商場早前亦錄成交個案，如中海外（0688）持有的啟德1號（I）及啟德1號（II）商場等物業，在4月份以3.3億及3.2億元沽出，總成交價高達6.5億元。承接買家為享有「街市大王」之稱的建華集團或相關人士。

啟德1號商場買賣個案中，涉及15個舖位、50個私家車位、6個電單車位，以及14個外牆廣告燈箱。若單純以總樓面合共約35,140平方呎計算，成交呎價約18,497元。

此外，建華集團在兩年前已於啟德區「插旗」，如2021年12月以2.85億元向龍湖集團（0960）等買入豪宅尚．珒溋的基座商舖，涉及總樓面12,217平方呎，呎價逾2.33萬元。