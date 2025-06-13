賽馬會柯士甸道投注站交吉3年後　火鍋店14萬承租、放盤索價1.4億

科技進步下，投注站數目有所回落，賽馬會把部份曾作為投注站的自用舖位，改為出租用途，其中尖沙咀柯士甸道3,000平方呎舖位，新近以每月約14.2萬元租出予火鍋店。該舖位近年同時在市場上放售，索價1.4億元，較37年前買入價高達近8倍。



上述舖位為尖沙咀柯士甸道124號帝寶樓地下A號及B號舖位，面積合共約3,000平方呎，早前意向月租20萬元，惟近期降價至每月約14.2萬元租出，成交呎租約47.3元。

租約為期逾三年

新租戶為海上鮮餐飲有限公司，預計將營運作海上鮮海鮮和牛涮涮鍋，租約期由2025年5月12日至2028年8月11日。

尖沙咀柯士甸道124號帝寶樓地下A號及B號舖位，過去曾由賽馬會自用作投注站。（代理圖片）

長時間作投注站用途 2022年起結束營業

資料顯示，該舖位業主為THE ROYAL HONG KONG JOCKEY CLUB，即為香港賽馬會，於1988年以1,600萬元買入該舖。據了解，該舖位長時間用作賽馬會投注站用途，惟在2022年起結束營業，其後一直交吉。

另據個別主打賽馬資訊的平台資訊，過去高峰期全港投注站總數超過100間，惟近年隨網上同電子投注普及化，加上疫情過後投注站數目減少，現時全香港投注站數目不足90間，較全盛時期減少超過20間。

1988年買入價1600萬、舖位意向價1.4億元

另據代理消息，該舖位目前同時在市場上放盤，意向價1.4億元，較早年買入價高出7.75倍。以目前最新月租14.2萬元計算，租金回報1.2厘。

尖沙咀柯士甸道124號帝寶樓地下A號及B號舖位，過去曾由賽馬會自用作投注站。（網上圖片）

事實上，過往賽馬會也曾出售旗下物業資產，如2017年5月份，以約1.72億元售出灣仔摩理臣山道20至30號金利大廈地下A1號舖、1至2樓全層及3樓平台，連部分車位，有關物業實用面積共約1.6萬平方呎，呎價約1.07萬元。賽馬會早於1984年以1,300萬元買入有關物業，持貨33年，大幅賺1.59億元或12.2倍。

而在2016年6月份，賽馬會以1.562億元沽出一幅粉嶺軍地北附近、面積約13萬平方呎的地皮，呎價約1,200元。