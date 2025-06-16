屯門緹岸貨尾大減價最多6成　即日沽26伙　上周中原擬申禁制賣樓

原由中國恒大（3333）發展、現由福彩發展接管的屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）第一期及第二期，上周四（12日）更改價單，減價推售共27伙單位，個別單位售價劈價47%至60.8%，該批單位於今日重新銷售。據成交記錄冊顯示，緹岸今日沽出約26伙，成交價由228.6萬至662.4萬元。



一房戶定價劈價最多六成

上述成交個案中，包括減幅最多的5A座19樓F室，實用面積305平方呎，一房間隔。單位原先於2024年3月定價為743.2萬元，最新售價減至293.3萬元沽出，帳面累減449.9萬元，大幅劈價60.5%。

不過原本的價單曾提供最高19%的折扣優惠，而最新價單已將所有優惠取消，未提供任何折扣。所以扣除折扣後，單位折實售價則由原先的601.9萬元減至293.3萬元，實際減價308.6萬元或51.3%。

緹岸5A座19樓F室圖則。

鳳凰樓層開放式戶呎價僅1萬

至於成交價最平的單位為5座21樓F室，成交價228.6萬元。該單位實用面積227平方呎，開放式隔間，屬鳳凰樓層，成交呎價10,070元。

緹岸5座21樓F室圖則。

中原上周要求旗下員工停止為樓盤進行銷售

值得留意，屯門緹岸整個屋苑由於經歷轉手事宜，出現的拖欠地產代理佣金風波一直未平。上周中原發聲明表示，發展商至今仍拖欠中原地產超過460個單位，涉逾1億元佣金，並已向高等法院申請簡易判決，將於2025年7月7日進行聆訊。同時要求旗下員工停止為樓盤進行銷售，又指不排除進一步考慮就有關樓盤(現時已易名為緹岸)銷售向法院申請禁制令, 以保障中原地產的佣金權益。

中原創辦人施永青。（資料圖片 / 蘇煒然攝）