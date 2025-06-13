中原:屯門緹岸拖欠1億佣金　已向高院申請判決　擬申禁制樓盤銷售

原由中國恒大（3333）發展、後來由福彩接管的屯門掃管笏緹岸（前稱恒大．珺瓏灣），拖欠地產代理佣金風波未平。中原地產今日（13日）發聲明表示，發展商至今仍拖欠中原地產超過460個單位，涉逾1億元佣金，中原地產已向高等法院申請簡易判決, 將於2025年7月7日進行聆訊。



中原指被拖欠逾1億佣金

中原地產聲明指，自2019年發展商委託中原地產銷售珺瓏灣單位, 發展商至今仍拖欠中原地產超過460個單位，涉逾1億元佣金, 中原地產已向高等法院申請簡易判決，將於2025年7月7日進行聆訊。

要求旗下員工停止為樓盤進行銷售

就上述法律程序, 中原地產不排除進一步考慮就有關樓盤(現時已易名為緹岸)銷售向法院申請禁制令, 以保障中原地產的佣金權益。中原地產亦已發出通告，指示同事不應繼續為上述樓盤進行銷售。同時須提醒客戶如購買上述項目需承擔的風險。

屯門掃管笏緹岸（前稱恒大．珺瓏灣）。

發展商前一日突擊減價推售貨尾、最高劈價6成

值得留意的是，緹岸於昨日（13日）突擊修訂9張價單，減價推售共27伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房，單位售價減幅由47%至60.8%不等。當中減價最多的單位為5A座19樓F室，實用面積305平方呎，一房間隔。單位原先於2024年3月定價為743.2萬元，最新售價減至293.3萬元，帳面累減449.9萬元，大幅劈價60.5%。該批單位定於下周一起重新銷售。

恆大‧珺瓏灣

中原施永青去年指希望查封貨尾

另外，中原集團主席施永青亦在去年回覆《香港01》表示，新接手屋苑（業權及銷售）的人士理應承擔過去的債務，更有意進一步作出追討，有意查封賣方餘下的恆大．珺瓏灣（現改名緹岸）貨尾單位，希望查封沒收後可賣出單位，估計足夠填回相關佣金數字，以及進行回佣。