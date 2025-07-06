上海直擊｜興雲間呎價四千元起　香港興業:內地樓市受壓、續深耕

香港興業（0480）於上海松江區的首個住宅項目「興雲間River One」最新開放現樓示範單位予傳媒參觀及公布最新部署。項目共提供262伙單位，目前所有公寓分層單位已沽清，僅餘部份別墅單位待售，預計將於今年8月正式交樓入伙。



全盤提供262伙 聯排複式別墅佔58伙

香港興業業務拓展及市務總經理王澤明表示，興雲間位處上海松江區，為集團首個於上海獨資發展的住宅項目。全盤共提供262伙單位，當中204伙為分層單位，分佈於17棟公寓大樓，每棟公寓樓高6層。分層單位僅設一個戶型，採三房兩套間隔，實用面積約700平方呎，售價由人民幣341萬元起，呎價約4,871元起。

其餘58伙為聯排複式別墅，每套樓高3層連兩層地下室。別墅同樣僅提供1種戶型，採五房間隔，實用面積約2,000平方呎，售價由人民幣807萬元起，呎價4,035元起。

已沽出超過9成單位、今年8月交樓

王澤明補充，項目自2024年初起發售，銷情理想，目前全數分層單位已沽清，僅餘部份別墅待售，售出率超過9成；預計將於今年8月交樓及入伙。對於內地樓市情況，他承認因為經濟不景，對地產市場依然有壓力，不過隨著中央政府加大經濟刺激政策，及減息週期開始，相信明年樓市將平穩發展。

集團秉持「植根大灣區，深耕長三角」戰略方針

至於集團部署方面，王澤明透露由於是次項目反應理想，集團將積極於松江區積極尋找機會，期望能在區內興建第二個住宅項目。除了上海外，集團近年也積極拓展內地業務，在杭州、嘉興亦有住宅項目推進，例如將於今年第三季於嘉興推出一個700伙單位供應的項目。集團未來將繼續維持內地、香港及海外的均衡投資策略，秉持「植根大灣區，深耕長三角」的戰略方針。

香港興業業務拓展及市務總經理王澤明（左）

飯廳配水晶吊燈、米色及雲石作主調

「興雲間River One」項目是次開放了3伙現樓示範單位，當中一伙為三房套連裝修平層單位，位處9棟27號201室，實用面積約700平方呎。全屋裝修以米色及雲石作主調，飯廳方正實用，飯廳可擺放一張6人圓餐桌，配以水晶吊燈。客廳空間非常寬敞，擺放了一張紅色絲絨梳化及雲石茶几後，仍有不少活動空間。客廳外連露台，設置了洗衣機及工作平台，及將陽光引入室內。

主人房空間同樣寬敞，中央放置一張雙人大床後，仍可三邊落床，左側設有三門大衣櫃，提供足夠的儲物空間。房間右側設有窗台，採光度充足。

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設透明升降機、兩層地下室改建健身室及家庭影院

另一伙為複式別墅單位，實用面積約2,000平方呎，五房間隔，樓高足足5層。全屋以米色及木質作主調，從正門進入單位後為客飯廳位置，空間非常寬敞，可至少容納20人。客廳外連私人花園，面積約200平方呎，讓住戶可以進行園藝種植，亦可擺放桌椅作戶外休憩空間。由於單位樓層眾多，住戶除了透過樓梯上落外，屋內還設置了升降機，方便住戶快速前往各個樓層。升降機更採取透明設計，乘搭時可觀察每層的環境。

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兩層地下室設酒吧、影音娛樂廳、健身室 部份地板採強化玻璃

單位另一特色為設有兩層地下室，B1改建為酒吧區及健身室，部份地板位置更以強化玻璃替代，增加空間感。而最底層B2則改建為影音娛樂廳，設置大型電視及音響，及放置了梳化等方便住戶邀請親友聚會。