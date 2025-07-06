上海直擊｜張園交織歷史與商業　二期明年開幕　太古料迎爆炸增長

上海是太古地產（1972）在中國業務的起點，集團近年來亦將上海定位為其長三角戰略的核心樞紐。其中太古在上海的第三個重點項目「張園」第一期已正式落成並投入營運，成功吸引逾30個一綫品牌進駐。集團表示，目前第一期的人流量符合預期，對成效感到滿意，並相信待張園第二期於明年開放後，將迎來爆炸性的增長。



張園為歷史古蹟、建於19世紀末

實際上，「張園」是一處歷史古蹟，始建於19世紀末，曾是上海最早的市民公園及近代文化娛樂中心，後來演變為佔地46.8萬平方呎的石庫門里弄建築群，包含40餘幢風格各異的歷史建築。近年來，國企上海靜安置業與太古集團合作對建築群進行城市更新及活化，並由太古集團負責品牌營運管理，攜手打造了一個融合歷史風貌與現代商業的空間。

上海張園。（李明珠攝）

首期吸引30個一綫品牌進駐、定位文化商業綜合體

目前張園的西區作為首期開放的商業區域，建築面積約20萬平方呎，涵蓋德慶里、榮康里等16幢歷史建築，形成8個群落。自2022年底開幕以來，已吸引約30個一線品牌進駐，包括LOUIS VUITTON、DOLCE&GABBANA、Sisley等，其中不乏特色概念店、中國首店及限時專賣店。

例如，DIOR將一棟獨立花園別墅改造為亞太首家藝術主題旗艦店，結合定制展覽與VIP沙龍服務。此外，項目還設有餐廳並與藝術機構聯動，定期舉辦文化藝術活動，進一步強化其「文化商業綜合體」的定位。

未來，張園的南區計劃興建演藝中心；東側主要涵蓋住宅、酒店式公寓、高端酒店及寫字樓等；北部則將興建一座博物館，用於展示國家級非物質文化遺產。

張園二期明年開幕、配合地鐵綫料潛力全面釋放

太古地產零售業務董事韓置表示，目前張園第一期開放後的租務表現理想，助力集團於第一季度的銷售額達到雙位數增長，而人流量亦符合預期。項目第二期預計於明年中開幕，屆時店鋪數量將增至150個。再加上項目地理位置優越，擁有三條鐵路通道，而這三條路線亦將於明年相互貫通形成地下街；相信到時項目的潛力將全面釋放，並迎來爆發性的增長。

此外，張園與集團旗下的興業太古匯商圈直線距離僅300米，預計兩個項目將形成差異化互補；而且透過在南京西路如此密集且大型的戰略佈局，亦能進一步鞏固集團在上海核心商圈的影響力。

集團於成都、西安及三亞均有發展項目

對於集團是否看好內地一線城市的發展，未來是否僅專注於一線城市；韓置解釋集團在選擇發展項目時需考慮每個城市的基本面，包括GDP、人口、消費習慣等；只要評估後認為符合集團的發展方針及風格，就會考慮投資。除上海外，目前集團在成都、西安及三亞均有發展中的項目。

「香港是太古的基地所在」

當被問及集團近年積極在內地發展，但對香港的發展步伐相對放緩，是否有意淡出香港市場。韓置否認此說法並強調，儘管內地持續發展，但「香港一直是太古的基地所在」，集團會繼續投資並心繫這個基地，對香港的未來充滿信心。例如集團今年在金鐘興建了行人天橋，連接太古廣場及其他核心物業，便利居民體驗。上述為連接太古廣場與夏慤花園的「金鐘二橋」，於今年5月落成啟用。