新地NOVO LAND第3A期價單賣160伙　消息指悉數沽清｜現場直擊

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期今日（7月5日）首輪以價單形式發售160伙，入場費299.9萬元起。項目截收7,972票，超額認購逾48倍，當中96票為代理入票。項目另推5伙四房分層單位招標。



【14:11】 據市場消息，項目價單賣160伙已全數沽清。

【13:55】 據市場消息，項目暫沽150伙，尚餘10伙待沽。

【12:58】

據市場消息，項目價單賣160伙，開放式、一房，以及三房套沽清。

【12:45】

據市場消息，項目價單賣160伙，一房及三房套沽清。

【12:13】

據市場消息，項目暫沽62伙，尚餘98伙待沽。

【11:43】

據市場消息，項目暫沽43伙，尚餘117伙待沽。

美聯物業住宅部行政總裁布少明料NOVO LAND是日推售的首輪單位首日有望全數沽清。﹙黃祐樺攝﹚

【11:32】 美聯布少明：料可即日全數沽清

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市場上車及投資需求殷切，料NOVO LAND是日推售的首輪單位首日有望全數沽清。又指是次NOVO LAND第3A期，美聯物業客源以新界區為主，佔比達8成，其餘2成為港島及九龍區客。受惠低入場門檻，經本行入票客戶中約7至8成為「90」及「00」後的年輕客。另外，由於項目預期入伙後呎租可達45元水平，租金回報約有4.5厘，項目投資客比例則佔約4成。

中原地產陳永傑預料今批單位可即日一Q清枱。﹙黃祐樺攝﹚

【11:14】中原陳永傑：大手客連購6伙涉資2700萬

中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，預料今批單位可即日一Q清枱，中原準買家出席率達8成，本地人居多，用家為主，佔比約7成。暫錄大手客連環購入6個單位，包括5間兩房及1間一房，共斥資約2,700萬元。

【10:53】

B組買家陸續到場排隊，人龍延伸至室外停車場位置。

【10:00】

現場所見，有逾百名代理及A組準買家到場排隊等候入場。

價單賣160伙 入場費299.9萬起

該批160伙戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔10伙、一房佔19伙、兩房佔96伙、三房則佔35伙。單位實用面積259至686平方呎，折實價由299.9萬至775.6萬元，折實呎價10,461至12,980元。

當中入場單位為Dragor第2座3樓D室，實用面積259平方呎，開放式間隔，價單定價352.8萬元，折實售價299.88萬元，呎價11,578元。預計該批單位總市值約共9.8億元。