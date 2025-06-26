NOVO LAND第3A期錄逾2000人次參觀現樓及示範單位　最快下周開售

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期周二（24日）公布首張價單108伙，折實平均呎價11,398元，入場費299.88萬元。新地代理執行董事陳漢麟表示，項目明日起收票，最快下周開售。最快周末加推提價單位，目前暫錄逾2,000人次參觀現樓及示範單位，亦研究延長開放時間。



夥四大代理行推置業優惠

為配合項目銷售，亦夥四大代理行推置業優惠。當中，中原地產為首10組買家提供1年，總值約14.82萬元的租務管理服務；美聯物業為首10名買家提供總值15萬元置業購物禮券；香港置業為首10名買家提供總值14.88萬元的入伙大利是；利嘉閣地產為首8名買家提供總值14.8萬元智能家電禮劵。

首批兩房戶佔65伙

NOVO LAND第3A期首張價單提供108伙，包括7伙開放式戶、12伙一房戶、65伙兩房戶、24伙三房戶，實用面積259至686平方呎，價單定價352.8萬至912.5萬元，價單呎價12,307至14,810元，扣除優惠後，折實售價299.88萬至775.62萬元，折實呎價10,461至12,589元。