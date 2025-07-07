東邊街九號開價入場費471萬　均價20696元　6年收購呎價高達1.5萬

由萬麗（香港）發展、佳兆業資本「代建代管代售」位於西營盤住宅項目「東邊街九號」，於周六（7月5日）公佈首張價單，提供30伙，開放式戶折實售價約470.5萬元起，首批折實平均呎價20,696元。



據首張價單資料，首批提供30伙，實用面積249至508平方呎，屬開放式至兩房間隔，價單定價由522.8萬至1,294.4萬元，價單呎價由20,998至26,526元。該樓盤已屆現樓，提供90天及120天付款，最高折扣10%，折實售價約470.5萬至1,165萬元，折實呎價18,898至23,873元。

萬麗 (香港) 有限公司執行董事楊樹楠表示，有見近日接獲不少專業人士及中環上班族、以及來港工作的年輕專才的查詢，將於今日起開放現樓示範單位予公眾參觀。

發展商將為「東邊街九號」提供2項付款計劃，總折扣優惠由7%至10%，分別為「90天現金優惠付款計劃」及「120天現金優惠付款計劃」；以及凡於7月31日或之前簽署臨時買賣合約的「早鳥折扣」。

2019年5.28億收購地盤、每呎樓面地價約1.5萬

上址是佳兆業於2019年從私人市場以5.28億元收購所得，其後獲屋宇署批准興建一幢26層高住宅，當時圖則可建26,786方呎住宅樓面，另有8,622方呎非住宅樓面，按該圖則可建樓面計算，住宅部分的每呎收購價高達19,712元，若以整個項目計，每呎雖降至近1.5萬元。

↓↓東邊街九號示範單位↓↓

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項目提供76伙 最細227呎連平台戶

「東邊街九號」全盤涉及76伙，實用面積由227平方呎至508平方呎，其中一房單位佔約80%。早前發展商表示，目標在7月內開售。

項目提供76伙，當中戶型涵蓋開放式至兩房，主打一房單位佔80%，設A至D單位，實用面積227平方呎至508平方呎，標準樓層一梯4伙，共用兩部升降機。

項目最細一伙為5樓D室，實用面積227平方呎，連54平方呎平台，屬開放式戶，單位以開放式廚房分隔客廳及飯廳。另最大一伙為6至17樓A室，實用面積508平方呎，屬大一房間隔並設雙門出入，採開放式廚房設計。

萬麗 (香港) 有限公司執行董事楊樹楠（左）、佳兆業資本助理總裁李劍豪（右）。

標準樓層一梯4伙，共用兩部升降機。