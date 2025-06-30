萬麗西營盤住宅「東邊街九號」涉76伙　主打一房佔8成　擬7月開售

由萬麗（香港）發展、佳兆業資本「代建代管代售」位於西營盤住宅項目今日（30日）正式命名爲「東邊街九號」，項目涉及76伙，實用面積由227平方呎至508平方呎，其中一房單位佔約80%。發展商表示，項目短期內公佈價單，目標7月內開售。



項目提供76伙 目標7月內開售

項目提供76伙，當中戶型涵蓋開放式至兩房，主打一房單位佔80%，設A至D單位，實用面積227平方呎至508平方呎。

佳兆業資本助理總裁李劍豪表示，東邊街9號會由佳兆業資本「代建代管代售」，項目會以現樓方式推出，會於短期內公佈價單，項目亦上載樓書，會在開價後隨即開放示位予公眾參觀，目標7月內開售。

戶型涵蓋開放式至兩房，主打一房單位佔80%，實用面積227至508平方呎。

料下半年樓市會「止跌回穩」

李劍豪表示，項目定價參考附近中西區及西營盤港鐵站樓盤。至於後市方面，他又指中美關稅的負面影響已消化，加上利率下降，以及內地專才的措施完善下，預計下半年樓市會「止跌回穩」。

萬麗 (香港) 有限公司執行董事楊樹楠（左）、佳兆業資本助理總裁李劍豪（右）。