屯門NOVO LAND 3A期加推104伙、入場費302萬　周日價單再賣110伙

新地（0016）旗下屯門 NOVO LAND 3A期於昨日（9日）次輪價單推售126伙，入場費301.4萬元起，項目即日沽出116伙。發展商即晚漏夜加推4號價單，涉及104伙，入場費302萬元起。另落實本周日（13日）展開第三輪銷售，當中包括價單賣110伙，以及招標2伙。



加推104伙 入場費302萬元

是次加推4號價單涉及104伙，實用面積258至544平方呎，價單定價355.4萬元至754.9萬元，呎價12,758至17,310元。扣除最高折扣15%，折實售價302萬元至641.7萬元，呎價10,844元至14,713元。

新地（0016）旗下屯門 NOVO LAND 3A期。（蔡正邦攝）

大手客最多可買6伙

項目公開發售共設A及B組，當中第A組Super A買家須購入3伙至6伙，其中每購買1伙一房，須同時購入1伙實用面積不少於440平方呎單位；及每購買1伙開放式，須同時購入一伙實用面積不少於330平方呎的單位。

第A1組買家可購入1伙至2伙，如買家只購買1伙，該單位須為實用面積不少於520呎平方呎三房；如買家購買2伙，其中每購買1伙一房，須同時購入1伙實用面積不少於440平方呎的單位；及每購買1伙開放式，須同時購入1伙實用面積不少於330平方呎單位；B組買家可購入1至2伙。

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