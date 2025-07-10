政府收回新田科技城一帶逾千幅私人土地、魚塘　涉逾147公頃

政府致力發展北部都會區，最新再進一步收回區內私人土地。地政總署今日（7月10日）根據相關法例，就新田科技城和三寶樹濕地保育公園發展，張貼收回及徵用土地公告。就新田科技城發展（第一期）（第一批），政府將收回約62公頃涉及1,309幅私人土地；同時亦徵用被20個墳墓和42個金塔所佔用，以及25個魚塘所佔用，分別涉及面積約7,535平方呎及約7.5公頃的政府土地。



此外，為建設三寶樹濕地保育公園（第一期），政府將徵用110個魚塘所佔用的政府土地，涉及面積約85.2公頃。有關土地將於公告張貼後三個月（2025年10月11日）復歸和轉歸政府所有。



上述土地復歸和轉歸日期並非受影響住戶及業務經營者的遷出限期。地政總署會在受影響人士須遷出限期前約3個月，在相關範圍張貼公告，他們將按照工程時間表分批遷出。新田科技城發展計劃（第一期）首階段工程的預計分批遷出期主要為2026年第一季至2027年第二季；而三寶樹濕地保育公園（第一期）預計遷出期則主要為2026年第四季至2027年分批遷出。

擬建的新田科技城。（世界自然基金會香港分會提供）

在河套區以外的新田科技城佔地約540公頃，分兩期發展，第一期佔地約365公頃。而第一期發展工程分為兩個階段，首階段佔地約158公頃，次階段約207公頃。首階段工程已於去年年底展開。一如早前公開表示，政府不會在2026/2027年三寶樹濕地保育公園工程開展前進行填塘工程。新田科技城全面發展後將提供約50,000個住宅單位，容納超過150,000新增人口，並創造約160,000個就業機會。第一期首階段發展的首批約18,000名居民預計於2031年開始陸續遷入。

至於三寶樹濕地保育公園佔地超過300公頃，將分兩期發展，佔地約150公頃的第一期工程在2026/2027年展開（包括上述擬徵用的約85.2公頃土地），2031年完成。公園有多重功能，保育后海灣濕地、促進水產養殖業現代化，以及創造環境容量，彌補發展對生態及漁業資源的影響。整個公園預計於2039年或之前落成，以配合新田科技城全面運作。