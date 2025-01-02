議員倡造地分緩急先後　發展局：明日大嶼將陸續開展工程設計工作

政府同步推展北部都會區、「明日大嶼」兩大造地計劃，地產及建造界議員龍漢標接受《香港01》專訪表示，若有財力可以同步做；若無財力、無才能（人力資源）同步處理，審慎決策者需因應資源分配而決定緩急先後。此外，他又認為，銀行需配合片區發展，建議審批發展商的建築融資時可寬鬆一點、延長還款期。



對於上述議員龍漢標意見，發展局回覆《香港01》表示，擬議的交椅洲人工島項目涉及填海造地1 ,000公頃，目前處於研究及規劃階段。政府會以穩慎態度，因應研究進展，以及各項造地及基建工程的整體部署，籌劃項目的推展策略。



發展局：穩慎態度籌劃項目推展策略

局方又指，除了新近為填海部分提交的環評報告，土木工程拓展署還須完成其他環節包括策略性道路及土地發展的環評工作，亦會陸續開展詳細工程設計工作。

環境影響評估是推展大型工程項目的其中一個環節，目的是在規劃階段評估項目對環境的潛在影響，並制定措施避免、減低及控制影響。就人工島填海工程而啓動的法定環評程序，乃屬項目前期規劃階段的工作之一。

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樂見市場對北都展示高度信心和興趣

至於北部都會區方面，發展局表示，政府致力提供不同途徑，讓私人企業參與北部都會區的建設；並藉主動規劃和提供基建，為各新發展區的發展提供確定性，增加市場和投資者信心。

政府樂見市場各界別對北部都會區的發展展示高度的信心和興趣。早前在11月底政府舉辦了企業參與北部都會區發展活動，超過80間本地、內地及海外企業簽署了支持及參與北部都會區發展的意向書，當中並有30多間企業簽署了企業和企業之間有關北部都會區發展的合作和融資協議，其中包括多間銀行和金融機構。

北都市場意向調查展開、為期三個月

事實上，發展局一直與不同界別，包括地產界和金融界，就北部都會區的最新發展交流意見和提供資訊，包括最近公布的「片區開發」計劃，業界反應正面。局方剛於12月31日展開為期三個月的市場意向調查，邀請有興趣企業就三個「片區開發」試點提交意向書，亦歡迎企業就發展片區包括融資安排等提出意見。局方會繼續和各業界保持緊密溝通。