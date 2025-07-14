十大屋苑周末僅錄8宗成交　按周跌46.7%　創7周新低

十大屋苑周末交投量終止升勢，本周末僅錄得8宗成交，按周急跌46.7%，重返個位數交投量，創近7周新低，當中零成交屋苑有5個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末多個新盤進行推售，偏布港、九、新界，交投面廣，2日錄得超過200宗一手成交，交投暢旺，二手交投難免受壓，成交步伐即時放慢。新盤熱銷亦反映市場剛需持續，只是本周成交傾向一手新盤市場，料新盤銷售告一段落後，加上暑假租務交投暢旺支持下，二手交投會再次加快。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面， 太古城本周末錄得2宗交投，較上周多1宗，平均實用呎價則下調至13333元。市場最新促成屋苑漢宮閣高層F室，實用面積723平方呎，三房兩廁間隔，擁正南街景，最初以1380萬元放售，現減至980萬元成交，折合實用呎價13555元。原業主於1987年12月以83萬元買入該址，持貨快38年，現轉手賬面大幅獲利897萬元，單位期內升值10.8倍。

太古城。（資料圖片）

港島區方面，康怡花園本周末維持2索交投，全月交投量暫增至9宗，平均實用呎價11963元。屋苑本周末成交包括G座低層14室，實用面積524平方呎，為兩房東北開揚景戶，剛以570萬元連租約易手，折合實用呎價10878元。原業主於2012年7月以475萬元買入單位，持貨13年，現沽貨賬面獲利95萬元離場。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，本周末港島區及新界區均有新盤推售，搶去大批市場購買力，令區內二手交投略為受壓。美孚新邨本周末未能錄得成交，全月成交量則暫錄8宗成交，平均實用呎價9638元。

新界區方面，屯門區新盤繼續熱銷，帶動市場交投氣氛，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，單位為麗湖居5座頂層複式戶，實用面積1462平方呎，最初叫價1190萬元，買賣雙方議價後，最終以950萬元成交，平均實用呎價6498元。據悉，原業主於2005年8月以470萬元購入單位，持貨20年，是次沽出單位賬面獲利480萬元離場，單位升值逾1倍。