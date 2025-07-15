黃竹坑滶晨II今上載樓書　全盤378伙、最細402呎　最快本周開價

新世界發展(0017)拍帝國集團、資本策略地產(0497) 、麗新發展(0488) 及港鐵(0066)合作的黃竹坑港島南岸第 5B 期，今日（15）正式命名為滶晨II，戶型主打一房至四房。項目將於同日上載樓書，最快本周公佈首張價單。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，滶晨II全盤提供378伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積402至1,294平方呎。當中一房設2伙、兩房設309伙、三房設36伙，四房設31伙。項目部署單位將同步以價單及招標形式推出，今日上載售樓說明書，最快本周公佈首張價單及於下周開售。

何家欣透露，由於項目一期銷情理想，滶晨II定價將參考一期價錢，不排除有加價空間。

滶晨II最細單位為2座5樓D室，實用面積402平方呎，兩房間隔，設有平台249平方呎；最大單位為2座26樓至33樓、35樓至40樓P1室，實用面積1,294平方呎，四房間隔。

滶晨II最大單位為2座26樓至33樓、35樓至40樓P1室，實用面積1,294平方呎，四房間隔。

滶晨II最細單位為2座5樓D室，實用面積402平方呎，兩房間隔，設有平台249平方呎。

滶晨第一期累售369伙、套現超過70億

至於同系滶晨第一期推售至今累售369伙單位，佔全盤約82%，合共套現超過70億元。當中錄得48組大手客入市，平均呎價28,000元。大宅單位方面，至今累計招標售出102伙單位，工套現40億元、其中最高分層單位成交呎價高達50000元。

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