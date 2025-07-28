十大屋苑周末錄10宗成交　按周上升4成　重上雙位數水平

十大屋苑本周末錄得10宗成交，按周上升42.9%，相隔兩個週末重上雙位數水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，週末天氣好轉，吸引此前因惡劣天氣而暫緩睇樓的買家出動。此外，一手市場熱銷帶動整體樓市氣氛，港島區新盤週五首張價單推售接近沽清，部分向隅客隨即轉投鄰近二手市場，進一步刺激交投。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，三個指標屋苑均錄成交。太古城週末錄1宗成交，中原促成單位為唐宮閣低層D室，實用面積585平方呎，2房間隔，738萬元成交，平均實用呎價12615元。據悉，原業主於2007年以307萬元購入單位，持貨18年，是次沽出賬面獲利431萬元，單位升值1.4倍。

康怡花園週末錄2宗成交，全月累錄17宗。成交包括G座低層2室，實用面積531平方呎，2房間隔，成交價598萬元，折合實用呎價11262元。據悉，原業主於2013年5月以600萬元購入單位，持貨12年，是次轉手賬面微蝕2萬元。

太古城。

海怡半島週末錄3宗成交，創近半年週末新高，全月累錄約19宗。週末成交包括13A座低層B室，實用面積614平方呎，3房套間隔，享海景，現以820萬元沽出，平均實用呎價13355元。原業主於2011年以448萬元買入，持貨14年，是次沽出賬面獲利372萬元，升值83%。

另一宗成交為23座低層E室，實用面積781平方呎，4房套間隔，現以999萬元成交，折合實用呎價12791元。據悉，原業主於2011年以438萬元購入，是次沽出賬面獲利561萬元，單位14年間升值1.3倍。

鴨脷洲海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，兩個指標屋苑各錄1宗成交，兩個「捧蛋」。黃埔花園今個周末錄1宗成交，與上周相同。成交單位為5期8座中層A室，實用面積503平方呎，新近以635萬元售出，平均實用呎價為12624元。

黃埔花園

新界區方面，沙田第一城今個周末錄1宗成交，與上週相同，成交單位為41座高層A室，實用面積284平方呎，現以428萬元成交，平均實用呎價15070元。據悉，原業主於2016年以405萬元購入單位，是次轉手賬面獲利23萬元，93437411年間升值5.7%。

映灣園本周末錄得1宗成交，終止連續兩個週末零成交局面，成交單位為1座高層C室，實用面積520平方呎，2房間隔，向東，最新以550.5萬元成交，平均實用呎價10587元。原業主則於2001年10月以189.7萬元購入，持貨24年，是次沽出賬面獲利360.8萬元，單位升值1.9倍。