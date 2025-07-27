新晉屋苑流通率贏十大屋苑 　美聯：樓齡新及設施佳、更具吸引力

美聯物業研究中心發表報告，表示選取十個樓齡十年以下的新晉屋苑計算發現，截至7月23日該類屋苑的年內流通率合共錄2.3%，比起去年同期2.1%增加0.2個百分點。反觀，同期十大屋苑流通率合共錄1.5%，不單未及新晉屋苑，按年甚至減少0.1%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，今年新晉屋苑表現突出，受市場歡迎。十個樓齡十年以下新晉物業中，流通率按年「7升3跌」。當中升幅最大的是元朗Grand Yoho，按年增加0.7%，年內流通率均達到2.7%。荃灣海之戀、觀塘凱滙及天水圍Wetland Seasons Park亦按年增加0.5%。

截至7月23日，今年樓齡十年以下新晉屋苑的二手流通率按年變化。（美聯數據）

十大屋苑流通率最高1.7% 遜於新晉屋苑

值得留意，上述十個新晉物業中，年內流通率介乎約1.8%至2.7%。相比之下，十大屋苑期內流通率於1.2%至1.7%之間，表現未及新晉物業。劉嘉輝續指，由此可見新晉屋苑憑藉樓齡較新及設施較佳的優勢，對買家增添吸引力，流通率較高可見一斑。

十大屋苑流通率按年減少0.1%

相反，劉嘉輝指出，十大屋苑年內流通率按年減少0.1%，當中5個屋苑錄跌幅，減幅介乎0.1%至0.3%，2個屋苑持平，只有3個屋苑按年微增0.1%。

截至7月23日，今年十大屋苑的二手流通率按年變化。（美聯數據）