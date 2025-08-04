十大屋苑周末7宗成交重回單位數　按周跌30%、7個屋苑「捧蛋」

十大屋苑本周末錄得7宗成交，較對上周末的10宗回落30%，重回單位數水平。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末天氣不穩，廣泛地區大雨，周六更一度發出黑雨警告信號，多區睇樓活動受阻，拖累二手成交回落。盡管天氣欠佳影響部份二手成交，近期樓市氣氛持續正面，本周末一手市場未有全新盤開售，主力去貨尾，兩天料錄近百宗成交，一手銷情理想，反映買家入市意欲高企，一手熱賣亦同時刺激二手入市氣氛。預期天氣回穩後，睇樓活動陸續恢復正常，二手成交將會回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區三個指標屋苑，包括太古城、康怡花園及海怡半島，本周末只有太古城錄得成交。太古城本周末錄得2宗買賣成交，較上周末多1宗，包括齊宮閣(25座)高層C室，實用面積約702平方呎，3房間隔，以990萬元沽出，實用呎價14103元。原業主於1998年以313.8萬元購入單位，持貨約27年，賬面獲利約676.2萬元，升值約2.2倍。

太古城。

九龍區方面，黃埔花園本周末連錄3宗買賣成交，其它三個指標屋苑美孚新邨、麗港城及新都城均「捧蛋」。

黃埔花園本周末錄得3宗成交，較上周末多2宗，增幅2倍，平均實用呎價12346元，按周回落2.2%。新成交包括2期5座低層H室，實用面積389平方呎，兩房間隔，以518萬元沽出，實用呎價約13316元。據悉，原業主於2021年以750萬元購入單位，現賬面蝕讓約232萬元，單位4年間貶值約31%。

黃埔花園

新界區方面，沙田第一城本周末「零成交」，8月仍未開齋，主要由於附近大埔區有新盤推售，不少購買力流向一手市場，加上近日連場暴雨，天氣不穩，影響睇樓活動，以致二手成交明顯放緩。

沙田第一城

近月樓市持續暢旺，嘉湖山莊筍盤早被市場消化，現時叫價及成交價已上升，買家需時適應新價錢，部份購買力轉投一手新盤，加上近日天氣較差，不時大雨，亦影響二手成交。本周末嘉湖山莊錄得2宗成交，包括景湖居4座中層C室，實用面積約546平方呎，三房間隔，向東北，享內園景，叫價460萬元，減價24萬元，以436萬元易手，實用呎價7985元。原業主於2008年8月以155萬元購入單位，持貨17年，賬面獲利281萬元，單位升值約1.8倍。